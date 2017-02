"Actuar en el teatro es una ilusión que tenía pendiente"

-es la primera vez que actúa en el Teatro Pedro Muñoz Seca y ya se ha colgado el cartel de 'completo'. ¿Cómo se siente ante su primera representación en el teatro de su ciudad natal?

-Me siento un poco nerviosa, la verdad, aunque muy feliz y contenta, con mucha responsabilidad por actuar delante de mis paisanos después de tanto tiempo. Es un orgullo venir a mi tierra, al teatro de mi ciudad, poder actuar en el teatro municipal, que no conozco todavía, porque yo vivo en Madrid y sólo lo he visto por fotos. Ya se han vendido 600 localidades. Mis paisanos han respondido de una manera maravillosa. La gente de El Puerto, de verdad, me quiere.

-Hacía tiempo que Eva Santamaría quería actuar en el teatro, pero hasta la fecha no había podido ser, pese a los años que lleva abierto este nuevo espacio escénico. ¿Que ha ocurrido?

-Esto debía preguntárselo a la anterior Corporación. Cuando se lo propuse me dijeron que ya tenían la programación hecha. Hace unos meses me reencontré con el nuevo alcalde y me propuso actuar. Estoy feliz de poder actuar en mi tierra y doy las gracias por ello al alcalde y a la nueva Corporación. Yo había propuesto venir anteriormente. Lo propuse pero no quisieron. Hemos estado en el teatro Quintero de Sevilla; hemos recorrido teatros muy importantes, acabamos de llegar de Las Palmas, donde hemos llenado. LLevamos más de 500 funciones con esta misma obra y en todos los sitios ha sido un éxito. Yo soy de El Puerto y llevo a gala El Puerto. Y habiendo un teatro que lleva varios años abierto actuar aquí era una ilusión mía, como el Día de Reyes.

-¿Que se va encontrar el público que asista esta noche al espectáculo?

-La obra se llama Con ganas de reír y lo que van a encontrar es mucho humor, canciones, bailes, poesía y los sketches que hacemos. Todo ello a través de un hilo conductor, que es la trama de un casting al que como buena gaditana llego tarde y hay una confusión al principio. El lema es 'si usted no se ríe le devolvemos la entrada'. En estos tiempos hace falta reírse.

-En El Puerto hay una gran afición al teatro. ¿Cree que el público de aquí es especialmente exigente?

-El público es exigente en toda España. Por supuesto es crítico, pero también es agradecido. Si al público le gusta la obra te dice chapó. Tenemos la suerte de que en los ocho años que lleva en cartel nadie ha venido nunca a decirnos que no le ha gustado. Le gente ha venido a darnos las gracias por hacerle reír y a veces llegan a camerinos y nos dicen que se les ha hecho corta.

-Su actuación de hoy forma parte de la V Muestra de Teatro Portuense, donde grupos amateur muestran su forma de trabajar. ¿Cómo se siente compartiendo cartel con grupos no profesionales?

-Encantadísima, pero hay que preguntarse quién te da el cartel de profesional. Hay artistas fantásticos encima del escenario y que sean paisanos míos mucho mejor. Es bonito que estén apostando por los artistas locales. El Puerto ha tenido siempre un gran talento para todo. En esta Bahía hay mucho artista y muy grandes y muchos no reconocidos. En cuanto a teatro tenemos un gran autor que es Pedro Muñoz Seca, pero también en lírica, literatura; Rafael Alberti que es una insignia. Lo principal es que hay gente que quiere hacer teatro en El Puerto.

-¿Cómo se siente trabajando con un actor de la experiencia de Máximo Valverde?

-Maravillosamente. Es el mejor compañero que he tenido en mi vida, me ha enseñado muchas cosas.