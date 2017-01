Apertura del curso académico en Medicina

EN el salón de actos del Colegio de Médicos tuvo lugar la apertura del Curso Académico 2017 de la Real Academia de Medicina. El acto de apertura estuvo dirigido por el presidente de la academia, José Antonio Girón, y el discurso de apertura corrió a cargo del académico de número Jorge Roquette Gaona, con la conferencia titulada 'Notas y Papeles Médicos'. Durante el acto tuvo lugar la entrega de premios concedidos por la Real Academia correspondiente al curso 2016. Se hizo entrega del premio 'Real Colegio de Medicina y Cirugía de Cádiz' a Víctor Sebastián Carriel; el premio 'Casino Gaditano' a José Ignacio del Pino; el premio 'In Memoriam profesor Orozco Acuaviva' a Paula Doña; el accésit al premio 'In Memoriam Profesor Orozco Acuaviva' a Francisco Javier Pallarés; el premio 'Profesor López Rodríguez' a Iván Revelo; y el premio 'In Memoriam Enrique Calderón Asín' a Rosa María Cardenal.