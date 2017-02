1,2,3... viernesen el falla

Con buena mano empezó la noche ayer en el Teatro Falla. El coro 'Arría la carná' llevó pescado fresco del día para su repertorio y no lo iban a desaprovechar. "Qué bien vamos a cenar hoy", decían los coristas dispuestos a cocinar estos ejemplares cuando llegaran al local de concentración. Estaban pasando frío, decían. Iban descalzos y con las corrientes, era jugársela. "Venga que vamos a coger un resfriado de muerte", se escuchaba por los pasillos al terminar la actuación.

Quico Zamora, autor de la música, no paraba de recibir felicitaciones y abrazos. "Han demostrado que es un pedazo de coro, que el tango es el tango, que el popurrí huele a Cai por todos lados. Ha salido todo a pedir de boca", decía el presidente de la Asociación de Autores antes de irse a disfrutar con sus coristas de ese pescao caletero.

Y es que era viernes, y se tenía que notar . No faltó ni el mítico programa 1,2,3. Eso sí, muy carnavalero y hasta con ninfas de azafatas. Era la idea elegida por José Miguel Choza para su represo, "súper motivados y con muchas ganas". El autor se implicaba de nuevo de lleno en una agrupación tras un año en barbecho que la había venido "de categoría" para ver las cosas desde otra perspectiva y "recargar pilas". La preparación de 'Qué penita de concurso' había dejado satisfecho a Choza, que ahora esperaba el dictamen del público. "Esto es una caja de sorpresas", apuntaba antes de enseñar su obra. "Yo sólo espero que el concurso me de lo que me merezco, si es un babuchazo pues babuchazo y si es un pelotazo, que sea pelotazo".

Buen concurso esperaban también tener las dos comparsas con mujeres que participaban ayer. La de Alcalá de Guadaira, 'Una voz de madera' terminaba su actuación satisfecha. "Después de todo lo que hemos luchado ha merecido la pena estar aquí", decía la comparsista Rocío, que contaba que se han encontrado "algunas piedrecillas" en su camino hasta llegar anoche por fin al Falla.

Por su parte, 'Las enamoraítas' debutaban, en su mayoría, en adultos tras cosechar premios en juveniles. Su autor Borja Romero Castellón asumía una agrupación al completo en adultos. "Es la primera vez. He echado una mano a mi hermano (Iván Romero) pero no había hecho una mía en adultos", explicaba entre nervios, quizás más que en otras ocasiones, y eso que para su juventud son ya bastante las acumuladas. Romero, que sale también en la chirigota 'Los pastelitos', sólo esperaba que gustase. "Para eso me he hartado de currar, para que guste", señalaba.