Una vida vivida cantando

El olor al caldito de puchero de Chari Delgado es una de esas cosas que se graban para siempre en la memoria. Quizá porque viene asociado a momentos mágicos, a esa mezcla de sudor, maquillaje, besos, nervios, saltos de alegría, guitarras muriéndose de ganas de hacer estallar sus fundas... Todos esos olores brotan muy cerquita de la casa de Chari y en la peña que casi lo es, la de Nuestra Andalucía, porque allí su marido, Carlos Brihuega, enseñó a los niños cómo se canta por Cadi. Y claro, entre los genes Brihuega, y los Delgado, porque Chari es hija del gran Eduardo Delgado, ha salido lo que ha salido, una estirpe carnavalesca de talla interplanetaria. Uno, Carli, el mejor octavilla de la historia, otro, Edu, agazapado tras la figura de su hermano pero con una joya en su garganta, y en sus manos, con las que durante años llevó el bombo de algunas de las mejores comparsas de las últimas décadas. Y junto a ellos sus hermanas, que cuando abren la boca escupen caramelos con forma de pasodobles.

Allí, en la Peña Nuestra Andalucía, en pleno corazón viñero, se preparaba ayer para actuar en el Falla Edu Brihuega con su comparsa, 'Los vivelavida', la agrupación del Guti, como se le conoce en Málaga, donde lleva saliendo muchos años pero nunca se había atrevido a dar el salto al Falla. Allí, rodeados de amigos y familiares, del caldito de su madre, de amigas como Milián Oneto, que este año no concursa al descansar Bienvenido, Edu reconocía que se sentía raro. "Va a ser la primera vez que voy a cantar en el Falla sin mi hermano", decía, aunque Carli sí que estuvo junto a él oyendo un emotivo pasodoble que le dedicaron. Antes se había pasado por la peña donde ambos crecieron para desearle suerte en esta nueva aventura.

Edu llevaba diez años sin salir, desde que se fue a Málaga a trabajar, pero hace dos volvió con 'Los doce', con Subiela y Carli, con Chapa, Noli y Aranda, en una aventura que no tuvo continuidad el pasado Carnaval. "A ellos les hacía ilusión venir al Falla y aquí estamos", decía Edu momentos antes de encaminarse hacia el teatro en una noche fea y oscura.

Su autor, Jesús Gutiérrez, El Guti en los ambientes carnavalescos costasoleños, manifestó su ilusión por estrenarse en el Concurso de Cádiz, la capital carnavalesca por excelencia. "Es una idea que nos llevaba rondando desde hace años y con la incorporación de Edu nos hemos decidido", decía.

Sobre sus pretensiones en el COAC reconocía que "lo que queremos es agradar y que se vea que la comparsa está trabajada. Con eso nos conformamos".