"Si hemos vendido el COAC, asumamos las consecuencias"

Juan Carlos Aragón habla de la tan mencionada 'desgaditanización' del Concurso Oficial de Agrupaciones, teoría que este año es cuando ha hecho más ruido, plasmándola varios autores en sus letras con quejas sobre la falta de público local en las sesiones del certamen. Según el flamante primer premio de comparsas con 'Los mafiosos', "la desganitanización del público del Teatro Falla es producto de la abrumadora afición que viene de fuera. Si vendemos el Concurso como lo hemos hecho, tenemos que asumir las consecuencias". En cuanto a la pérdida de temas gaditanos en las coplas que se cantan, el coplero cree "que eso tiene mucho que ver con la conciencia de saber que estás cantando para un público que no es gaditano. A nadie le gusta cantar sin poder compartir plenamente lo que canta". Esto enlaza con la masiva afluencia de público foráneo en detrimento del público local. A juicio de Aragón, tirando de su particular ironía, las entradas "no deberían venderse, sino regalarse, previa presentación de una partida de nacimiento y un certificado de empadronamiento que certifique que tú eres de Cadi, Cadi. Estamos ante una oportunidad histórica de demostrar si realmente Cádiz es una ciudad abierta y hasta qué punto lo es". Sobre el fanatismo que impera entre muchos aficionados, usando para ello las redes sociales, el creador de recordadas agrupaciones como 'Los yesterdays' o 'Araka la Kana' manifiesta que "las redes sociales son incontrolables y generan fanatismo en cualquier movimiento de interés público". Según Aragón "la cuestión es saber cuidarse de ellas (si te molestan, claro, porque también hay mucha gente a la que anima la pajarraca en las redes). Tú eres libre de que red practicar y a quién seguir".