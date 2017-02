"Perdóname Cai mío/ pero ésta es la última noche/ ya lo tengo decidido/ no me hagas ningún reproche/ aquí termina la historia del Niño de San Vicente..." Apenas los primeros versos del pasodoble salieron prestos de las bocas de los comparsistas, el Falla, ese gran ente todo hecho nervios y corazón, terminaba de explotar lo que ya coreaba minutos antes, cuando todo era silencio: "¡No te vayas, Antonio!

Antonio Martín, cincuenta carnavales lo contemplan abrumados por su listado de glorias, decía adiós a la fiesta de sus amores durante el segundo pasodoble de 'Ley de vida'. El Teatro, viejo diablo que lo intuía, se partía la camisa cuando Pedro Ramos fue a por el protagonista de la noche que ayudado por dos de sus hombres hincaba rodillas en las tablas que siente como suyas para sellarlas con un beso. Y si la imagen para la posteridad del Olimpo carnavalero no fuera suficiente, la comparsa decidió rematar su actuación cantando Caleta...

También fue la noche de los futbolistas. El Gran Teatro Falla parecía convertirse casualmente en un terreno de juego con la presencia de varios profesionales del fútbol. José Antonio Callejón fue una de las caras conocidas que se dejaron ver en los palcos. Así, el jugador del Nápoles, que llegó acompañando a la agrupación de Juan Carlos Aragón, 'Comparsa Los peregrinos', aseguró que estaba dispuesto "a disfrutar de la noche" ya que le gustan "mucho" los carnavales. Justo en el brazo contrario de la platea, el jugador de San José del Valle Luis Alberto Romero, que actualmente juega la Lazio, reconoce que está "siguiendo el Concurso" desde tierras italianas "al igual que cuando estaba en Coruña o en Inglaterra". Así, aprovechando que "tenía dos días libres" no quiso perder la oportunidad de acercarse al Falla. De hecho, se mostró muy contento con la sesión de ayer donde actuó "la comparsa de Aragón" y la chirigota del Canijo "porque con ellos sale mi amigo Juanmi", explicaba. Sin embargo, se lamentaba de que "en todas las veces que he venido", dice, nunca ha coincidido "con la comparsa de Martínez Ares y la verdad que me gustaría verla aquí".

Además Callejón y Luis Alberto, estuvieron ayer en el Falla siguiendo el concurso desde la platea los jugadores del Cádiz C.F. Servando y Jesús Imaz. Y otro futbolista más, René Román, natural de El Bosque y actualmente en las filas del Girona, que compartió charla con el cadista y que no sabemos como tomaría (seguramente con humor) el "odio el Levante, y al Girona", de la gótica del cuarteto del Gago.