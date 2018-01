La tribu de Vera con otro "puntito"

"Jaime, ¿vas cómodo?". Miguel Ángel Puchi, chirigotero de 'No tenemo el congo pa farolillos' está pendiente de todo, para cualquier duda, sus compañeros acuden a él. María Jesús Monzón y Alejandro Mariño van dando los últimos retoques a un tipo al que no le faltan detalles gaditanos, "cosas pamplinosas lo llamamos nosotros", dice José Antonio Vera Luque. Alfombrillas de baños y fregonas como calentadores, espiches en los collares, cables de teléfonos como pelos de las pelucas, o brazaletes a base de dados y bolichas de lotería; a eso se refiere el autor, que nos atiende mientras bebe agua con una cañita. "Parezco Carmen de Mairena", ríe Vera con unos labios de látex que las maquilladoras de Pinceladas le han pegado hace ya un par de horas.

Apenas se cabe en la Peña Fletilla, cuartel general desde hace ya varios carnavales de estos chirigoteros que van a representar una tribu en pocos minutos. Ellos ya forman la suya propia, se puede decir. El grupo se mantiene prácticamente igual desde hace años, un grupo que ha paladeado el éxito juntos en varias ocasiones y han saboreado eso que llamamos pelotazo. ¿Ya qué puedes pedir al concurso?, le pregunto al laureado autor (tres primeros premios en cuatro años). "Hoy no es que no esté nervioso pero sí siento que lo peor ya ha pasado, que es hacer el repertorio, buscar la ropa, pelearme con el del forillo,... Tengo ganas de pasarlo bien y lo que siento es agradecimiento de todo lo que nos está pasando", explica.

Pero, a pesar de todo, esta tribu sí trae novedades. "Hemos hechos algunos cambios, nos hemos tirado de coco", adelanta intrigante el chirigotero. "Vamos a experimentar y a hacer algo que, no sé otros, pero nosotros nunca hemos hecho". Y es que la chirigota se va atrever con dos pasodobles distintos no sólo de música, sino de estilo. "Uno el tradicional de nosotros, sentido, y otro más de gracia, más callejero", afirma. Los chirigoteros consideraron que era el momento , "por inquietud, porque también nos gusta hacerlo y porque la historia no es de los cobardes". El autor manifestaba que estaban contentos con ese "puntito distinto". "A ver si gusta. A las novias les ha gustado la agrupación, que eso ya es un paso importante", bromea.

Ya queda menos para saberlo. Las maquilladoras retocan esos labios gordos, entre unos y otros se colocan los gorros de plumeros amarillos y azules de limpiar el polvo. Las mallas del tipo, obra de la diseñadora sevillana Eva Luna, ya están listas para lucir en una puesta en escena que ha realizado Quattros Decoraciones.

La idea del 'No tenemo el congo pa farolillos' se fraguó hace casi un año. Tras el pregón de Dios Momo que Vera Luque ofreció el Carnaval pasado. "Vi a la chirigota así con los tridentes y me gustó a mí la imagen esa con lanzas y eso", recuerda. "Se lo dije a Puchi en la cena posterior del Pay Pay y de ahí..."

De ahí hasta el Gran Teatro Falla anoche.