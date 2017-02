Tres mil años

FICHA Localidad: Cádiz

Letra: Antonio Rivas Cabañas

Música: José Martínez González

Dirección: José Joaquín González Domínguez

Representante: Miguel Ángel Ciria Roselló

En 2016: Un país llamado Cádiz

El tipo. El suelo de Cádiz, con el legado de los pueblos que han estado en esta tierra. las coplas. Dos ruinas: la que tiene Cádiz bajo su suelo y la que tenemos los gaditanos encima. Los escombros de un Cádiz que ya no existe y que muestran las luces y las sombras de la ciudad. Un legado del que aprender. Tras varias apuestas mucho más dulces, la comparsa de Antonio Rivas y Pepe Martínez se rebela con una propuesta mucho más guerrera, algo que se nota en la forma de interpretar del grupo -que se vuelve un poco estridente en algunos momentos, sobre todo en la presentación-. Esto se nota especialmente en la música de pasodoble, que huye de la dulzura y busca más la garra y el pellizco, aunque el resultado no es todo lo brillante que suele acostumbrar, aunque está por encima de las letras. Pequeño cosqui a los gaditanos en la primera copla, en la que retoman la idea del tipo para recordar el paso de cada una de las culturas por Cádiz. En la actualidad, su gloria ha muerto y está enterrada bajo el suelo. En la segunda letra, que baja un poco el nivel, comparan a Fidel Castro con Franco, a los que califican como "dos malditos asesinos", por lo que "se han ido siendo la misma basura". El segundo cuplé, con un poco de humor negro, salva la tanda al decirle a la suegra que cuando la incineren la pondrán en la salita, por lo que ellos abrirán la ventana. El Rey le dice en el primero a la Infanta Cristina que no se lleve su corona cuando se vaya de España porque pitará el detector de metales del aeropuerto. A por el año 3.001.