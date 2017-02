"Tenemos toda la sensación de haber dado un pelotazo"

El futuro ya es presente. Y es que la progresión del coro de los Estudiantes, flamante semifinalista del COAC 2017 con 'La reina de la noche', ha sido meteórica desde su debut en adultos en 2012 con 'Teatro Barvariedades' y tras una exitosa trayectoria en la cantera. Desde entonces, cuatro de los seis coros que han llevado a las tablas del Falla han logrado superar la primera fase y ha sido este año cuando han dado el salto definitivo a la élite de la modalidad. Y esto aún no ha terminado...

Pase de cuartos de 'La reina de la noche'

Desde el local de ensayo, donde ya preparan su actuación del próximo miércoles, el autor de letra de esta agrupación, Antonio Bayón, recuerda lo vivido la pasada madrugada, una noche que quedará grabada en la particular historia de este joven grupo gaditano. “Anoche lo estuvimos celebrando hasta las tantas. No te quedas tranquilo hasta que no sale tu nombre, aunque sí que es verdad que un poco lo veíamos venir. Hasta antes de debutar en el Falla por los comentarios que nos llegaban de los ensayos generales, de amigos y tal transmitía el coro muy buena sensación. Ya después del estreno, las opiniones de aficionados y prensa eran muy buenas y era más sorpresa no estar que estar”, reconoce.

No fueron los únicos que celebraron su pase a semifinales, pues tanto aficionados como compañeros coristas y de otras modalidades no tardaron en expresar su alegría a través de las redes sociales. Así, Bayón afirma que “hay muchísima gente, compañeros de otros coros, que se han alegrado por nosotros porque ven que es un trabajo de años, una cosa muy sana, un proyecto muy bonito. Encandila”. De ellos se valora especialmente su atrevimiento, que “va al grupo, nos lo pide el cuerpo este tipo de cosas. Es un coro rompedor, transgresor, pero lleva su tango y cumple todos los cánones de la modalidad”, remarca.

'La reina de la noche' estaba en casi todas las quinielas para las semifinales y también en boca de muchos para dar incluso un paso más. Antonio Bayón tiene claro que “vamos a estar concursando hasta que nos digan que no podemos estar, no vamos a ir el miércoles sólo a echar el rato. Estamos planificando las letras que vamos a llevar, teníamos un tango que no cantamos en cuartos porque sólo podíamos meter dos pero que es del nivel o superior, según los gustos, que los que cantamos. También los cuplés, que es un aspecto que desde hace años estamos intentando cuidar porque son puntos que al final se escapan. Les he dicho a los chicos que no nos hemos visto en otra y tenemos toda la sensación de haber dado un pelotazo, vamos a intentar aprovecharlo”.

Si el futuro ya es presente, cómo será lo que está por llegar. “Si esto sigue así esperemos que haya muchos más años como este”, finaliza Bayón.