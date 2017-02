!Tipo, tipo!

Ahora las agrupaciones vienen con manual de instrucciones, llave allen y tornillos skungen o como se llamen, sobre todo las comparsas. Hay que hacer un tutorial de youtube para entender lo que pretenden decirnos los autores con sus increíbles hallazgos. Yo admiro el doble sentido de algún conocido poeta de Cádiz. ¿La eternidad? Nos tienen que explicar que se han disfrazado de Caronte, el barquero que llevaba a los muertos al Hades, según la mitología. Igual cuando entregan el tipo con la ficha técnica, aportan una explicación en manual de instrucciones o en código QR. No sé yo si Caronte llevaría sombrero o iría maquillado de esa manera, pero más que un viento de 20 años les ha dado en la carita un aliento de halitosis profunda. ¿Los peregrinos? Metacomparsa, agrupación que trata sobre un pasodoble escrito por el mismo autor dos años atrás. No sabría decir de qué va La Azotea o porqué Ley de Vida no se llama Los Puretas, en plan clásico. El colmo de los colmos es un artefacto que se llama OBDC La última flor. Todo muy bonito y muy poético pero entre los profundos que se han puesto los autores de comparsas que nos quieren desvelar los misterios del universo y desentrañar la mecánica cuántica o los gritos que pegan como si estuvieran desollando gatos vivos, no hay quien se entere de nada. Una música retorcida, unos intérpretes que parecen castrattis, unas letras profundas y un tipo misterioso. No da tiempo de saber si el Zoleta se ha cambiado con el Palaústre, si el Pellejo y el Cabeza salen juntos, si este año se ha peleado el Gafa con el Chino y ya no salen con el Gordo y el Arturito o si la UEFA les ha castigado con dos ventanas sin poder fichar porque tenían ficha de juveniles. Esto es muy complicado sobre todo para mentes simples como la mía. Requiere el trabajo de expertos que tengan un oído fino en la tierra de los sordos de astilleros(qué viejuno). Romaní sale de segunda con Aragón(¡uy! se me ha escapado).