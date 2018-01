"Me paso mucho tiempo en carretera, mi calle preferida es la AP-4"

-seguimos buscando nombres para nuestro callejero carnavalero, ¿me puede decir cuál sería su elección?

-Pues calle de la afición o del aficionado. Al fin y al cabo en buena parte estamos disfrutando de esto gracias a ellos, que son los que hacen cola, son los que se gastan el dinero, y sería un buen nombre.

-Le pongo en un aprieto: ¿las calles de Cádiz o de Carmona?

-A mí me da igual, yo soy ciudadano del mundo. Hombre, hay calles con más encanto que otras, porque la rotonda que hay debajo del puente nuevo no es bonita, es una rotonda normal. Aprovecho para animar a la gente a que conozca Carmona, es una ciudad con mucha historia como Cádiz y el casco antiguo está muy conservado.

-Si tuviera que hacerle una letra a una calle, ¿cuál sería?

-Buena pregunta... Pues te voy a decir la calle la Rosa. Ahí estuve a punto de besar por primera vez a mi mujer, en una erizada.

-¿Y cuál es la primera calle que se le viene a la cabeza cuando piensa en Carnaval?

-Se me viene el arco de San Rafael, la calle Diego Arias. Es el lugar donde nos entran los temblores a nosotros, cuando bajamos la caja y el bombo para no molestar a los enfermos y ya se ve el Teatro Falla.

-En esta época, ¿ve más las calles o la autopista?

-Me paso mucho tiempo en la carretera, se puede decir que mi calle preferida es la AP-4. Ahora mismo paso por ella prácticamente todos los días, salvo algún día que me quedo en casa para escribir.

-Su chirigota se llama ¡Qué calo', con la rasca que hace . ¿No será de salir en mangas de camisa?

-Pues mire, la gente me riñe cuando salgo por la mañana a desayunar y no me pongo el abrigo. Tampoco me gusta la calefacción. Me tomo el frío como un proceso de conservación para durar más tiempo.