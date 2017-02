Las suegras ponen firmes una función para olvidar

Una de esas noches de las que hay muy poco que contar. La chirigota de Selu García Cossío, 'Mi suegra como ya dije', fue lo único destacable de la 12ª función del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla. Nuevamente, el grupo se amoldó perfectamente a la idea con una interpretación muy trabajada con la que intentará revalidar el primer premio de 'Si me pongo pesao me lo dices'. Sin embargo, el resultado final no fue tan redondo como el de hace un año.

El resto de la función fue para olvidar. Sólo se salvó con algo más que dignidad la comparsa 'Los vigilantes', de Fran Reyes y Sergio Molina, con un tipo de gaviotas con el que pretenden conseguir por primera vez el pase a cuartos de final.