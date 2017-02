"Una suegra es una suegra. No es un tipo que haya que explicar mucho, el público no lo va a tener que ir cogiendo poco a poco. Todo el mundo cuando la ve tiene un concepto mejor o peor, pero lo tienen", contaba José Luis García Cossío, El Selu. ¿Y va a tirar por el peor, no?, pregunto. "Evidentemente sí, es muy mala, tiene animadversión hacía su nuera". Tanto es así que su perro, con la misma mala leche, enseña rápido los dientes cuando escucha esta palabra clave: nuera.

Y como las meigas, haberlas, haylas. Aclara Selu que no se ha fijado en nadie, que hace "siempre un Frankistein", pero que "las suegras tal como la llevamos existen, que una suegra es una suegra". "Es la suegra de Cádiz para la humanidad", dice entre risas.

'Mi suegra como ya dije' tiene la permanente hecha con el pelo un poco morado, uñas rojas, bufanda de piel de tigre, un abrigo militar con galones de coronel y una dentadura a juego con la de su perro, de la misma raza que la mascota del propio Selu. Cuando Jose Mari, el niño de Malet, el primero en estar listo, se pone ante sus compañeros con esa pinta, las carcajadas no paran. "Enseña el diente de oro", le espetan. "Te tenías que haber depilado las piernas", le vacila otro. Lo han conseguido.

"Nosotros estamos muy contentos con la chirigota y vamos a intentar por todos los medios olvidar a Juan", apunta Selu. "El año de 'Los borrachos' la gente decía lo mismo, que era muy difícil, y se logró con 'Los ricos'. No se trata de superar, sino de sacar otra cosa diferente, cambiar de registro completamente y en nada se asemeja al año anterior", afirmaba.

En el local de preparación, frente al Oratorio de San Felipe Neri, se respira tranquilidad. "¿Tú crees que gustará?", se pregunta uno de ellos. Y es que los nervios van por dentro, sobre todo el primer día, ese día que tras mucho tiempo de creación y ensayo toca mostrar tu obra. "Estoy deseando parir", comenta Selu. "La gente se cree que con los años no te pones nervioso, pero esto va al revés", añade.

Alex Suárez, guitarrista, es el nuevo en la chirigota. Tras varios años viviendo en Alemania, ahora está en Sevilla, desde donde viene a ensayar. "He pasado de estar 14 años sin salir a estar en la Champions y de Alemania, en otro mundo, a meterme de lleno en lo gaditano", asevera contento. "Pero llevo un par de días con los nervios. Hoy estoy despierto desde la siete de la mañana", confesaba. "Tú tranquilo, tranquilo, pero como te equivoques verás", le bromeaba uno de los veteranos.