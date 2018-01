Los primeros nominados del Concurso

Nada más coger las llaves del edificio Valcárcel, el rector Eduardo González Mazo ya le ha dado utilidad al histórico inmueble cedido por la Diputación de Cádiz. Magisterio tendrá que esperar pues mientras se resuelven los trámites propios del traslado, Valcárcel ya ha acogido a sus primeros inquilinos, los concursantes de nuestro gran certamen El OT de Valcárcel.

Aunque ha habido voces contrarias a este gran proyecto que impulsa Diario del Carnaval, el alcalde y el rector han zanjado el tema explicando que con esta iniciativa, basada en el éxito de la vuelta del popular programa televisivo Operación Triunf, se cubre un doble objetivo: el del uso académico tradicional de este edificio y el de su aprovechamiento otelero.

Y coincidiendo con la celebración del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas, se ha decidido internar a todos los participantes y agentes implicados en el certamen en nuestro OT Valcárcel. Así, cada semana el jurado de esta Academia -que no se pierde ni un detalle de las galas en el Gran Teatro Falla- propondrá cuatro nominados a abandonar el hotel que mira a La Caleta. Sí, cuatro. Y aquí quien salva es usted, querido lector. Ni los compañeros ni los profesores tendrán esa postestad. ¿Que cómo podrá salvar a uno de los nominados? Pues votándole en la encuesta que durante toda la semana estará colgada en la web de Diario del Carnaval. La semana que viene, los resultados.

Martínez Ares, autor de 'La Trinchera'Ha sido una decisión polémica puesto que Antonio Martínez Ares es uno de los favoritos para ganar este Concurso, no en vano, es 'el Goku del Carnaval'. Sin embargo, este jurado ha decidido nominar a Don Antonio tras tener conocimiento de su comportamiento imperdonable al haber expulsado a los componentes del cuarteto 'El equipo a minúscula' de su comparsa 'La Trinchera'. No hay derecho, Antonio, no hay derecho.

El Cabra, por salir este año con el SheriffHa sido quizás la nominación más injusta tomada por este jurado, puesto que el Cabra se ha visto en cierto modo obligado a salir con la chirigota del Sheriff, 'Los quitaputas'. Pero lo cierto es que tras décadas de Carnaval junto a su grupo, le ha sido por primera vez infiel a la chirigota del Love para salir sobre los hombros de cada uno de los miembros de la agrupación del Sheriff. ¡Hombre!, esto no se hace.

A Jesús Monje y el resto de su juradoAunque para muchos de los participantes de El OT de Valcárcel el Jurado Oficial debería estar nominado todas las semanas (lo de ser jurado no cae bien), nuestro jurado (ese sí que sabe) promete no abusar del recurso de señalar a sus homónimos continuamente. Pero esta semana se lo han ganado a pulso ya que se han hartado de amonestar a las criaturitas que no entienden muy bien qué pena lleva aparejada el toque de atención.

La chirigota de Burgos, los 'No apto'No se equivoquen, el jurado de El OT de Valcárcel no ha puesto en la picota a la chirigota de Burgos por la calidad (o más bien la falta de ella) durante su actuación en la gala del Falla, ya que esa es la misión del Jurado Oficial de agrupaciones que nada tiene que ver con la de este comité. Así, su nominación se basa en la actitud. Hombre, no se puede venir diciendo que son no aptos. En OT queremos ganadores no gente que venga a pasarlo bien.