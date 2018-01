Dos primeros, a escena

La tercera función de cuartos de final ha deparado a dos primeros premios del pasado año, el coro de Luis Rivero y la chirigota de Vera Luque, además de la curiosidad de varias comparsas con predominancia de voces femeninas. La chirigota 'Las del convento de Santa María La Yerbabuena' es otro de los grupos que puede sorprender por su propuesta fresca.

vive, sueña, canta

El coro de Luis Rivero defiende el primer premio conseguido el pasado año con su estilo particular, efectista y alegre, con grandes coreografías y estupendas voces solistas. Para los más puristas, los que piensan que el tango está por encima de todo, esta agrupación no está entre sus favoritas, pero desde luego en escena es todo un espectáculo que no conviene la pena perderse. Su afinación está al nivel de su colorida propuesta.

la niña del viento

La comparsa de Fali Pastrana Lorenzo repite en la fase de cuartos de final. El conjunto sonó bien en preselección y ahora habrá que ver si su repertorio da para aspirar a cotas más altas.

no tenemo el congo pa farolillos

Una de las grandes atracciones de la noche. La chirigota de Vera Luque, la gran dominadora del Concurso en los últimos años, con tres primeros premios en cuatro carnavales, siempre debe ser tenida en cuenta. Es un grupo que va creciendo conforme avance el certamen.

la inoportuna

Comparsa mixta también venida de Sevilla y que puede presumir de ser la única de todo el COAC que tiene a dos mujeres firmando el repertorio. María Núñez y Cristina Calle llevan años concursando en Cádiz pero este es uno de sus grandes éxitos.

las del convento de santa maría la yerbabuena

Una de las sorpresas más agradables de la preselección esta chirigota de nueva formación pero que cuenta con gente veterana en sus filas. Estas monjas aromatizadas provocaron grandes carcajadas en la primera fase y apunta buenas maneras. Ojito que esta chirigota está divina.

los queus de cádiz

El coro de Kiko Zamora siempre hace del tango su estandarte. Este año, con un tipo muy gaditano nuevamente, quiere superar la barrera de los cuartos de final, algo que no han conseguido en los últimos tiempos.

la cara oculta de la luna

Otra comparsa mixta en la misma sesión. Esta vez con la autoría de Juanma Romero Bey. La comparsa tiene una gran presencia escénica y uno de los grupos que mejor combina las voces femeninas, sin estridencias y con una segunda portentosa.

este año ya nos despedimos

La chirigota roteña gustó en preselección y aunque sabe que el pase a semifinales no está fácil intentará vender cara su piel.

el oro negro

La comparsa de Andy sí que ha conseguido este año su pase a cuartos y además avisan que tienen un repertorio más amplio que con 'La brillante' para pelear por meterse en la siguiente fase. Causaron muy buena impresión en preselección.