"Hay para poner un barrio con todas las mujeres que engrandecen el Carnaval"

-¿qué carnavalero merece una calle en nuestro callejero?

-Parece oportunista pero se lo pondría a las Niñas de Cádiz. Han tardado mucho en hacerlas pregoneras pese a su importante papel tanto en el Carnaval callejero como sacando a relucir nuestra fiesta por los escenarios de toda España. Me preguntaba por qué no se lo daban, así que este año ha sido una grata sorpresa. Aunque hay para poner un barrio con todas las mujeres que han engrandecido la fiesta.

-Precisamente, ¿por qué hay tantas mujeres con arte en el Carnaval de calle y participan tan pocas en el Falla?

-Creo que se sienten más cómodas porque es un carnaval menos encorsetado y más desinhibido. Han demostrado que prefieren disfrutar de la calle, a conseguir puntos y premios.

-Con el micro, ¿mejor en el Falla o en la calle?

-Prefiero el teatro y el inalámbrico, que es lo que me gusta, pues vives siempre las emociones en primera persona y eso no tiene precio. La calle es más complicada y hay ciertas horas en las que no se puede entrevistar ni preguntar.

-Una calle para hacer los mejores directos carnavaleros.

-La plaza. Recuerdo los directos que hacía con Juan Manzorro sobre una tarima enfrente de Simago cubriendo los coros. Era un gustazo.

-Más allá de las ondas, ¿cuáles son los mejores momentos de su Carnaval de calle?

-El primer fin de semana me reservo porque vengo de la Final, pero me encanta la Final de romanceros. Y ya vivo más intensamente el segundo fin de semana y el Carnaval chiquito, donde lo doy todo.

-¿Y qué calles prefiere para disfrutarlo?

-En la zona de Tavira, que además es la puerta del futuro Museo del Carnaval.