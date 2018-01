Con el polvorón en lo alto

"Enero y repitiendo el pavo de año nuevo, aquí nos tienes cantando de nuevo, aunque no sea febrero, y estemos en enero, yo te quiero" (Chirigota 'Blancanieves y los siete enanitos', 1997)

Emparedado entre dos celebraciones religiosas, que quizás le den sentido, y con un Concurso en el que no faltan participantes, no son pocos los años en los que el Carnaval de Cádiz y los carnavaleros sufren de esa esquizofrenia festiva a la que ya le cantaban en el año 1997 la chirigota de los hermanos Carapapa. En este 2018 ha vuelto a ocurrir. Entre las postrimerías de la Navidad y los albores de nuestro Carnaval apenas ha habido un polvorón de descanso, con todos sus inconvenientes pero, también, sus ventajas. Y es que, dejando de lado el manido debate sobre la fecha fija de la fiesta, que ya tocará otro día, (eso sí que es fijo), hay que reconocer que la comunión entre Navidad y Carnaval ha inspirado en más de una ocasión a los autores y con bastante buenos resultados.

En ediciones como las del 97 o 2002, eneros salpicados de papelillos, los Márquez Mateo y José María Barranco El Lacio, respectivamente, supieron sacarle los dos coloretes al pavo navideño a base de ingenio. Así, si la presentación de 'Blancanieves y los siete enanitos' nos contaba, al ritmo de Sin Miedo de Rosana, que estos chirigoteros soñaban con "pastores vestidos de piconeros" o que al niño Jesús le habían traído los Reyes "un pito y un plumero", 'Villancicos Pop-pulares' cimentaban con el encuentro de las dos fiestas un tipo y un repertorio en el que ya se preguntaban "¿quién domina el reglamento, quien domina aquí las leyes?, que todavía no me ha dado tiempo de ver qué me han traído los reyes". Inolvidable su pase en la Gran Final donde, incluso, pasearon una oveja entre el patio de butacas del Falla antes de comenzar su presentación en el escenario.

Casi un par de décadas antes, en 1989, otro concurso (uno que arrancaba el 16 de enero) y otro teatro, el Andalucía, celebraban la Navidad con 'Los Figuritas', de José María Bocardo y José Antonio Pérez Fernández Habichuela. Los chirigoteros consiguieron un logrado Portal de Belén, eso sí, con Isabel en vez de con una María, Isabel Pantoja, pregonera de ese año.

Y es que, reconozcámoslo, nos gusta empalmar y maridar las fiestas. Así, hayan lindado más o menos el Carnaval y la Navidad, en nuestras agrupaciones hemos visto referencias navideñas en los tipos y en las letras, prácticamente, casi todos los años.

Desde el coro 'Los Santa Claus' (1962), con José Macías Rete en la dirección, a la chirigota 'Ojú qué polvorón' (2016), de Eugenio Cheza y José Juan Pastrana, pasando por los duendecillos que eran 'Los parapapá' (2010) del Remolino, el propio Papa Noel en 'Fun, fun, fun' (1999) o las parodias de los niños de San Ildefonso del coro de Valdés 'Los que mueren por salir con el gordo' (2017) o la chirigota 'Los niños de San Felipe Norit' (1990) han buscado inspiración en las tradiciones navideñas para sus tipos, entre muchas otras agrupaciones.

Las referencias de diciembre en las coplas tampoco han sido escasas en estos años estuvieran, o no, traídas al tipo de las distintas agrupaciones. Cartas a los Reyes Magos, de todos los estilos y colores. Quizás, una de las más laureadas es la que firmó 'Una chirigota con clase' (1996) en aquel pasodoble que los aficionados se saben de corrido (A todos los mozalbetes) aunque también nos acordamos de los sacrificios que hacen muchos padres para cumplirla como contaban 'Las pito-risas' (2015) o aquella "noche de reyes" cuando "invirtiendo las leyes" una chiquilla se fue "para un balón de rugby que le habían puesto al hermano", relatada por 'Kadi City' (1997).

Las campanadas, y las históricas meteduras de pata en las retransmisiones, también han sido motivo de cachondeo en los repertorios. Los 'Piconeros Galácticos' (1990) se atragantaban con las uvas por culpa de Marisa Naranjo y 'Guasa cubana' (1997) también hacía lo propio pero con un polvorón en la boca. 'Donde Candela hubo' (2015), la comparsa de El Puerto que cantaba los cuplé de, y con, El Libi, también se acordaba de un fin de año de Canal Sur.

Por ahora, en este Concurso recién estrenado, la chirigota 'La familia Verdugo' ha puesto ya sobre escena a los tres Reyes Magos. Veremos si continúa el espíritu Navideño en casa de Don Carnal.