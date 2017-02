"los más perrunoes el pase de fase"

El cantautor Quique Parodi habla de las perrerías de su comparsa, 'Los incondicionales', que ayer se transformaban en mascotas en la peña El Purri, en Pericón de Cádiz.

-¿Qué componente ha sido más fiel a los ensayos?

-Realmente ha sido el Rizo, el autor de la música, y también los componentes de la Viña, pero vamos, en realidad todos, no se me vayan a enfadar.

-¿Y quién ladra más?

-El Rizo, está claro, que para eso es el director.

-¿A quién metería en una perrera?

-A Javi, que es muy nervioso.

-¿Quién del grupo tiene mascota?

-Pues un porrón, la mayoría en el grupo tenemos perro.

-Lo de esta comparsa parte realmente del amor a los animales y de la concienciación contra el maltrato animal, ¿verdad?

-Realmente se me ocurrió la idea porque pensaba que tenía recorrido en el repertorio y aprovechamos para reivindicar con este tema. La verdad es que estamos muy concienciados tanto el grupo como yo.

-¿Y alguno está implicado en esta causa?

-Sí, algunos tenemos recogidos perros incluso de la calle. Yo tengo uno de una protectora de Málaga y de Los Barrios.

-¿Qué es lo más perruno del Concurso?

-Lo más perruno ha sido este año lo que han durado las preliminares. Pero en general, para mí han sido siempre los pases de fase, cuando suena "En la ciudad de Cádiz...". Uy, ahí me pongo muy nervioso, sobre todo desde la época del cuarteto, y mira que yo no soy de los que me enfado con el fallo, lo acepto.

-¿Cuidáis el tipo con pienso o sois más de jamón?

-Para esta gente todo vale, caiga lo que caiga, sobre todo los montaditos de la peña, que el otro día nos dieron cuenta de ello. Vamos que no le hacen asco a nada.

-¿A quién es incondicional? ¿Algún referente en la modalidad?

-Tengo a muchos referentes, pero he tenido la suerte de trabajar en la música con Antonio Martínez Ares y he aprendido mucho de él, fundamentalmente en la faceta compositiva. En esto he aprendido de muchos autores y componentes.

-¿Acaba de sacar su segundo trabajo discográfico, 'El humor es una cosa muy seria'. ¿Tiene algo que ver con el mundo del Carnaval?

-Tiene que ver más con la idiosincrasia de Cádiz, con la forma de ser del gaditano. Yo concibo la música desde el punto de vista humorístico, digo las cosas desde otro punto de vista, con alegría y con humor.

-¿Volvería a la modalidad de la risa?

-Me encantaría. Sobre todo porque echo mucho de menos el escenario en un cuarteto. Pero está complicado, vivo en Málaga, donde ya me han propuesto que haga algo para allí, de una forma relajada. Pero sí que volvería.