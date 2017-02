El perchero se va hasta china este carnaval

"No tenemos nombre todavía", advierte Alejandro Ariza, uno de los seis miembros de la conocida como chirigota del Perchero. "Eso lo decidimos la última semana, como siempre, igual que el estribillo", asegura, "justo antes de imprimir el libreto". Lo que sí está claro es que el perchero, ese elemento que lo acompaña ya desde hace 14 años, viajará este Carnaval hasta China nada menos. Si el año pasado volaba hasta Reino Unido con las señoras de 'Quédate que queda té', dentro unos días será la referencia para reconocer de lejos a unos consejeros del emperador chino.

Así que el nombre, en este caso, es lo de menos. "La gente te pondrá el nombre que le dé la gana. Esto no es como en el concurso oficial, que te tienen que anunciar. Dirán: mira ahí van los del perchero que este año van de chinos", apunta Alejandro con razón.

Los chirigoteros empezarán a cantar por las calles el domingo de Carnaval y el calendario va según lo previsto. Nada que no se arregle echándole un ojo al libreto ese primer día. "Todavía queda una semana, ¿no?", pregunta Alejandro entre risas, apuntando que suelen tener problemas para ensayar y coincidir todos juntos. "Si logramos sacar quince ensayos en el año ya es un logro. Ahora mismo llevamos ocho", reconoce el chirigotero. "Y no sé si en algún momento estaremos los seis a la vez en un pase", afirmaba. El grupo que forman Javi, Raúl, Juanjo y dos Antonios, además de Alejandro, suele salir todos los días de la semana del Carnaval y es lógico que siempre falte alguno. "No es lo mismo que cuando se tiene 20 años".

Pero los del Perchero piensan seguir saliendo como lo hacen desde hace ya 14 años. "Mientras nos lo sigamos pasando bien", afirman estos gaditanos. Los chirigoteros se han ganado una importante legión de seguidores con su particular estilo y un repertorio que hacen en cooperativa con un cuaderno delante. "Hacemos lo que nos gusta", asevera, destacando la libertad que te da la calle.

Si quieren ver su transformación de señoras inglesas a embajadores del emperador chino tienen que coger sitio por Sagasta durante el día y por Portería de Capuchinos o por la zona de fuera del Pópulo, por la noches.