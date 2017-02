Los peleones

FICHA Localidad: Morón de la Frontera (Sevilla)

Letra: Jesús Alberto Espinosa García

Música: Guillermo García Barea

Dirección: Luis Manuel Sosa Suárez

Representante: Francisco Jesús Valle Castillo

En 2016: El negocio del siglo

El tipo. Leones peleones. las coplas. Unas fieras que no temen a enfrentarse a las hienas. Leones que pelean y se rebelan para poder alcanzar la libertad. Peleones que tienen que unirse para luchar por la vida. Una idea guerrera -y complicada de definir por su tipo- que pierde fuelle en su desarrollo, sobre todo en un popurrí que se vuelve tedioso, a pesar de intentar mostrarse más contundentes en la presentación. Una pelea, la de las coplas, para la que todavía no están lejos de aspirar a algo más que a dar un pase. Con un pasodoble que se hace largo musicalmente, las letras tampoco levantan el resultado final. En la primera, un abuelo se dirige a Mariano Rajoy para criticarle que sus nietos se hayan tenido que marchar fuera de España por no tener futuro, por lo que le recriminan que maltrate y eche como perros a los jóvenes para que se busquen el pan. La segunda copla se vuelve un tanto confusa en su final. En ella, comparan los tópicos de Andalucía con su situación actual. En el remate, echan en cara su actitud a los andaluces que dicen que aquí se vive bien, por lo que quieren que empiecen a presumir de bandera. No arañan con los cuplés, en los que en el restaurante Mamma Pronto buscan trabajadores y se llena de satirones, y le dicen a Fernando Trueba que no le verán poner el ojo derecho -un chiste nuevo-. Deben prepararse más para la pelea.