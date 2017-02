Otro patronato con gente nueva

"Haz una foto aquí, mira qué maravilla". Javi Aguilera muestra una gran palmera de chocolate recién llegada de Los Palacios. Qué buena pinta tiene, quizás la misma que esperan tener 'Los del Patronato', otro patronato más que este Carnaval viene con gente nueva que ha ilusionado a sus autores tras pensárselo mucho. "Íbamos a descansar pero surgió la idea con Carlos Pérez y después Jorge García, El Perrichi, y nos volvió a dar la locura", contaba Ángel Piulestan, autor del conocido cuarteto de Joselito junto a Aguilera.

Pero antes de degustar ese espectacular dulce, hay que repasar. "Venga que vamos a darle al cuplé", llamaba Aguilera a sus compañeros, a los que ya estaban - Selu Piulestán y Joselito- y a los nuevos -Perrichi y Carlos Pérez-. Los monólogos los pusieron en el mismo camino y han congeniado. "Son gente de categoría. He echado de menos a mis niños pero han respetado mi forma de meter las cosas y me han dado mi sitio", señalaba Carlos Pérez, para muchos El Veleta, que pese a que el cuarteto de los niños no sale vuelve a hacer doblete con 'Los del Patronato' y la chirigota de Manolo Santander y Sánchez Reyes, 'Los de Cádiz norte'. "Yo estoy en todos lados".

Jorge García, el Perrichi, ha pasado tantas veces el peaje de la autopista en estos meses de ensayo que a principios de enero decidió alquilarse algo en Cádiz para ahorrarse los viajes. "Eso ha sido lo más duro", resaltaba, el de Alcalá de Guadaíra, cuyo cuarteto tampoco pisaba este año las tablas.

De hecho, hay solo cuatro cuartetos en este concurso. "A lo mejor habría que analizar a fondo los por qué", decía Selu Piulestán. Pero lo que parece claro es que los premios de la modalidad saldrán de la batalla entre ellos y el cuarteto del Gago. "Han pegado fuerte y nosotros intentaremos echarle el pulso", aseguraba su hermano Ángel.

En la Asociación de Cargadores del Cristo de Vera-Cruz había nervios, como siempre, como en cualquier debut. "Quizás más este año", manifestaba Selu , veterano cuartetero con 22 cuartetos a sus espaldas. "Pero vamos que es Carnaval y por suerte no vivo de esto. Después me encuentro a una persona que no conozco de nada y me da las gracias por haberse reído y olvidado de los problemas media hora, y con eso estoy pagado", se conformaba. "Yo espero que guste y que no digan esa frase de que el año pasado estaba mejor. A todo autor le da coraje que le digan eso", incidía Ángel.