La opinión de siete reconocidos autores

Jesús Monje. presidente del jurado: "Sólo cambiaría la fórmula para calcular los puntos"

El presidente del Jurado, Jesús Monje, es consciente de que el sistema de puntuación, el de apto y no apto, ha inquietado a los aficionados, y aclara que “después de cada actuación anotábamos cada uno impresiones y luego argumentábamos los cinco, hasta establecer si era apta o no apta”. Como ya dijo al principio de Concurso “la palabra apta nunca nos ha gustado y lo cierto es que no la hemos usado, sino que tratábamos a las agrupaciones como clasificadas y no clasificadas”. En este sentido considera que muchas agrupaciones pese a no ser clasificadas, eran aptas, “algo que no hemos podido dejar reflejado de ninguna manera”. Pero dejando a un lado la propia nominación que cambiaría por “clasificado y no clasificado”, lo cierto es que el sistema sí que le ha gustado, aunque sabe que “a los compañeros que se han quedado a las puertas de cuartos les hubiera gustado saber cómo quedaron”. Sí que cambiaría la fórmula para calcular los puntos, que considera “demasiado complicado”, por lo que establecería “unos criterios más sencillos”. No obstante, defiende el sistema que se planteó al inicio de puntuar la letra, al igual que la música y la afinación, “pues que permite que los grupos que lo hacen todo bien salgan ganando. Esto impide que gane alguien desafinando, como ha ocurrido otros años, pero es más complicado de evaluar”. Como presidente del Jurado sí que le hubiera gustado elegir al resto de vocales como se hacía antes “pues, a priori, hubiera llamado a gente muy de mi confianza. Pero con el tiempo nos hemos conocido y ha resultado ser un equipo maravilloso. Estudié mucho a quién elegir, no fue fácil y ha sido cómodo”. No tiene más que añadir que “ojalá hubiéramos podido dar más de un premio, sobre todo en la modalidad de comparsa y coro, que ha habido más calidad”. En otras como la chirigota “ha habido quizás menos que otros años, por eso también nos ha resultado complicado

José Antonio Vera Luque. autor de chirigotas “Ha sido un concurso raro, con una subida del 'fanaticómetro'"

Vera Luque, ganador del primer premio de chirigota, tiene la sensación de que ha sido un concurso “raro”. “No por la competición, ni por las agrupaciones ni su calidad, sino por lo que lo rodea, por el ambiente”, con “una subida del ‘fanaticómetro’”. Asegura el chirigotero que no es una sensación personal solamente , “creo que es algo general”, y considera que el fanatismo que antes se ha vivido en la comparsa está llegando “como nunca” a la chirigota, mezclado con un “elevado nivel de exigencia”. “Hay que tener en cuenta quienes somos, que es un hobbie. Hay gente con un talento creativo enorme pero se le exige mucho a una persona que no es un profesional. Por un lado me parece bien, para ponernos las pilas, para hacer cosas mejores pero si no cumple, se machaca, algo que puede se incluso peligroso”, lamenta. Vera Luque se entristecía de que por este ambiente su grupo no haya disfrutado del concurso, “ha sido uno de los años que peor lo hemos pasado”. Por otro lado, destaca que de “buenas a primeras el concurso ha sido el foco de atención de toda España, y gente que no ha escuchado una chirigota en su vida nos haya acusado de cosas muy graves, como racismo”. Pero el creador de ‘No tenemo el congo pa farolillos’ defiende el nivel de chirigota. “Nada más hay que echar la vista atrás y ver como han pasado a la final muchas chirigotas distintas y cada año llega una que te sorprende con lo complicado que es”. Respecto a la falta de gaditanismo, cree que “el público te marca la tendencia, que es el que te devuelve la risa en el Falla”. “Es normal que la gente se plantee el repertorio respecto al público que se va a encontrar y por estadística, por matemática pura, hay más gente de fuera que de Cádiz”. De todas maneras, “yo si tengo que decir Pago del humo lo voy a decir”. Sobre concursos venideros, opina que hay que “coger un camino y apostar fuerte”. “Pero claro, cada uno tiene un concurso en mente y es difícil”, reconoce.

Antonio Procopio. presidente de Ascoga: "Es la gente de Cádiz capital la que opta por ir poco al teatro”

EL presidente de Ascoga, Antonio Procopio, opina que en la actualidad el fanatismo en el Concurso “se ha convertido en un fenómeno más desmesurado que antiguamente, alentado por las nuevas tecnologías que han abierto al mundo el Carnaval”. “Este fenómeno fan malentendido es de los tiempos modernos”, decide, aunque sitúa los inicios de esta ola, que con las redes han convertido en tsunami, fuera de la capital gaditana, en los años 90 y con las primeras comparsas con repercusión de Antonio Martínez Ares. “No sé si el fanatismo tiene o no DNI pero la realidad es que aquellas comparsas despertaron un fanatismo que no estaba tan localizado en Cádiz capital como fuera y en la provincia”, asegura Procopio que también reconoce en las letras que cantan en el Concurso “muchas agrupaciones, pero no todas” cierta desgaditanización, “porque hay muchas que tienen contrataciones fuera”, y cierta autocensura, “en cuanto a que hay agrupaciones que hacen las letras sobre lo que creen que es del gusto del jurado y no sobre lo que ellos piensan o sobre los temas que les preocupan”. Desgaditanización en las letras y en el patio de butacas. “Sé que es un asunto del que se habla mucho pero ahí están las estadísticas que hace cada año el Patronato y los diferentes experimentos que se han hecho a este respecto”, defiende Procopio asegurando que “es la gente de Cádiz capital la que opta por ir poco al teatro”. “Las entradas se ponen a la venta en internet y en la taquilla. Y si te vas a la cola la mayoría de la gente es de la provincia e, incluso, de fuera”, asevera el corista que recuerda que “ya se han hecho experimentos de poner más entradas en taquilla que en internet y al final han sobrado en taquilla y se han tenido que poner en internet”. ¿Por qué la gente de Cádiz no va al teatro? “No sé... Eso sí que merece una reflexión, quizás, porque nos hace falta un poco ese fanatismo exterior que hace que quieran ir al Falla como sea cuando cantan su agrupación”.

Paco Rosado. autor y comentarista de Onda Cádiz “Para preservar nuestras coplas habría que dar un paso atrás”

Paco Rosado lleva varios años viendo el Concurso de principio a fin, merced a su labor como comentarista de Onda Cádiz Radio. Quien ha vivido esto desde el siglo pasado como espectador y como autor, es consciente del cambio de ambiente, del cambio de la manera de expresarse del público y de la pérdida de gaditanismo en el Falla, aunque recuerda que “hay que tener en cuenta que cuando las entradas se vendían sólo en Cádiz el teatro no se llenaba, y se ha tenido que recurrir a internet. Es una pena porque no encuentras a nadie en el ambigú que te invite”, apunta entre risas. Sobre el público foráneo señala que “los que vienen, en general, no son ignorantes de esto”. Muestra su pesar porque “la masiva afluencia de espectadores de fuera de Cádiz influye en los repertorios. Los autores los hacen más abiertos porque es el Carnaval que han conocido los que vienen ahora al Falla. No valoran un pasodoble con sabor a Cádiz como lo puedo valorar yo”. A Rosado, esta manera de afrontar el Concurso por parte de los copleros le parece “muy triste” porque quiere escuchar “lo de siempre”. Y añade que “no me río con un cuplé que podría haberlo hecho Gila tranquilamente. Me río más con algo de aquí que con algo más sofisticado. Se ha perdido esa cosa tan nuestra de la simplicidad de un cuplé. Y lo doy por perdido. La globalización puede con esto”. Para el creador de músicas como las de ‘Los cubatas’ o ‘Los cruzados mágicos’, “la mejor evolución para preservar nuestras coplas sería dar un paso atrás”. Porque a su juicio “se están viendo comparsas muy espectaculares con pasodobles que son canciones bonitas hechas de pedazos, pero sin redondez, sin que te recuerden a Cádiz”. Y concluye recordando que “siempre he dicho que los autores de músicas no creamos, si no que recordamos. Si un pasodoble no suena a nada anterior, no es Carnaval. Sin caer en el plagio, tienes que notar a Fletilla, a Paco Alba, a los grandes...”.

Luis Rivero. autor de coros: "Por encima de todo, siempre sobresalen las agrupaciones"

Luis Rivero cree que quien ha salido más perjudicado con la globalización del Carnaval ha sido el humor. Pero es positivo. “Estoy convencido de que se buscará la forma de reinventarse, fórmulas ingeniosas y se sobrepondrá”. Porque pese a las polémicas que siempre surgen en el Concurso, el ganador de la modalidad de coros con ‘Vive, sueña, canta’ cree que “por encima de todo, de los errores que pueda haber, siempre terminan sobresaliendo las coplas y las agrupaciones” y “el Carnaval tiene mucho tirón”. Rivero ya tenía pensado descansar un año, “desintoxicarnos y coger un poco de aire”, y considera que lo agradecerá su entorno familiar, laboral, y él mismo, “porque es mucho trabajo y sacrificio”. El descanso lo hace tras un primer premio en una modalidad que ve “fuerte”, donde el jurado, considera, que lo ha tenido “difícil” en todos los pases y con grupos nuevos apuntando alto. Para el autor no ha sido un certamen diferente al del año anterior, “en la misma dinámica, con mucha fuerza de las redes sociales”. “El año que viene volverán a pasar cosas”, apunta. Y sobre el público, “no le parece malo”. “Si queremos llenar el concurso durante un mes no hay ni gente ni dinero en Cádiz para ello”, agrega. “Es verdad que quizás en semifinales ha habido menos ambiente pero ese ambiente lo tenemos que provocar desde el escenario y a mí no me gusta pagarlo con el público, que paga y aplaude o se ríe con lo que quiere”. Por la globalización de ese púbico, dice el corista, “no se resiste a cantar de lo que quiere. De hecho, afirma que el tango más aplaudido de su coro fue a la Caleta en la final, y “creo que de alguna manera también estamos haciendo con o una labor didáctica y turística”. “Al final no se sabe porque algo llega más o menos. La chirigota del Cascana es Cádiz y ha pegado todos los días. No creo que la procedencia del público sea un problemas, si es que hay problema alguno”.

Juan Carlos Aragón. autor de comparsas“Si hemos vendido el COAC, asumamos las consecuencias”

Juan Carlos Aragón habla de la tan mencionada ‘desgaditanización’ del Concurso Oficial de Agrupaciones, teoría que este año es cuando ha hecho más ruido, plasmándola varios autores en sus letras con quejas sobre la falta de público local en las sesiones del certamen. Según el flamante primer premio de comparsas con ‘Los mafiosos’, “la desganitanización del público del Teatro Falla es producto de la abrumadora afición que viene de fuera. Si vendemos el Concurso como lo hemos hecho, tenemos que asumir las consecuencias”. En cuanto a la pérdida de temas gaditanos en las coplas que se cantan, el coplero cree “que eso tiene mucho que ver con la conciencia de saber que estás cantando para un público que no es gaditano. A nadie le gusta cantar sin poder compartir plenamente lo que canta”. Esto enlaza con la masiva afluencia de público foráneo en detrimento del público local. A juicio de Aragón, tirando de su particular ironía, las entradas “no deberían venderse, sino regalarse, previa presentación de una partida de nacimiento y un certificado de empadronamiento que certifique que tú eres de Cadi, Cadi. Estamos ante una oportunidad histórica de demostrar si realmente Cádiz es una ciudad abierta y hasta qué punto lo es”. Sobre el fanatismo que impera entre muchos aficionados, usando para ello las redes sociales, el creador de recordadas agrupaciones como ‘Los yesterdays’ o ‘Araka la Kana’ manifiesta que “las redes sociales son incontrolables y generan fanatismo en cualquier movimiento de interés público”. Según Aragón “la cuestión es saber cuidarse de ellas (si te molestan, claro, porque también hay mucha gente a la que anima la pajarraca en las redes). Tú eres libre de que red practicar y a quién seguir”.

Manuel Morera. autor cuartetos: "El Concurso se ha quedado pequeño para lo que ha crecido"

Manuel Morera, que acaba de regresar a la modalidad del cuarteto con un flamante primer premio no considera que la ‘desgaditanización’ de repertorio en el Concurso responda a los cada vez más numerosos aficionados de fuera, “sino a lo que cada autor necesita contar para agradar al público. No creo que nadie escriba pensando en gustar fuera de Cádiz”, afirma. “Esto no quita que se toquen temas de una forma determinada para que lo entienda todo el mundo”. No obstante señala que hoy se critica todo,“si cantas a la Caleta, que te debes mojar más, si te mojas más, que le cantes más a Cádiz, si le cantas a Cádiz, que eres chovinista...”. En cuanto a la asistencia de público de fuera al Falla y la dificultad de la que se quejan muchos gaditanos a la hora de conseguir entradas señala “que sólo miro que sea un buen aficionado, no el DNI”. Afirma que “el Concurso tiene que adaptarse a los tiempos y a la demanda”, y que “si presumimos de que tenemos algo genuino, hay que avanzar y adaptarse a los tiempos. Cualquier espectáculo del mundo se vende en internet y con éste ocurre lo mismo”. Otra cuestión es que el portal no funcione bien, “pero también es normal cuando miles de personas intentan a la vez comprar entradas”. Por todo señala que “el Concurso se ha quedado pequeño para todo lo que ha crecido”, dice a nivel de teatro, organización y otras cuestiones, “y no es tan fácil de solucionar”. Sí que percibe el cuartetero que la actitud del aficionado ha cambiado, en respuesta al fanatismo. “No es como antes, ahora hay mucha información de todo, muchos jurados paralelos y en las redes hay muchos predispuestos a arremeter contra agrupaciones sin ni siquiera haberlas visto”. Una situación que “presiona” mucho a los autores. En cuanto a la crisis de la chirigota apunta que “es muy difícil” y que “todo es cíclico”.