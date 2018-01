Seis nuevos nombres para el Antifaz más codiciado de la fiesta

El Antifaz de Oro, una suerte de Oscar Honorífico carnavalero, sigue siendo una de las distinciones más codiciadas de la fiesta ya que es un premio que visibiliza el amor y la constancia que sienten los agraciados por una afición que para la mayoría de los carnavaleros se ha convertido en parte importante de su vida. Por eso, Antonio Carrión, Miguel Larrán, Francisco Abeijón Carapalo, Paco Sibón, José Manuel Pedrosa sólo tienen palabras de agradecimiento por este reconocimiento que hoy también recibe a título póstumo el querido chirigotero Manuel J. Cornejo.

Como es habitual, la entrega del Antifaz de Oro tendrá lugar esta noche durante la sesión inaugural del Concurso de Agrupaciones.

Antonio Carrión

Nieto de carnavalero, hijo de carnavalero, padre y abuelo de carnavaleros, Antonio Carrión Sandoval (Cádiz, 1936) habla de "genética" coplera en su familia, de una afición "muy grande", "tan grande" como la alegría de que a sus 81 años (82 en este año) por fin se le reconozca con su merecidísimo Antifaz de Oro de la fiesta. "Imagínate lo que es para mí que llevo saliendo desde el 53 y con todos los grandes: Paco Alba, Chimenea, Requeté, Juanito Ponce, Martín...", repasa el padre de Manuel Carrión que actualmente forma parte de la chirigota del Hogar del Pensionista de la calle Zaragoza y que posee en su palmarés varios primeros premios, entre ellos, el de 'La Hueste de Don Nuño'.

Francisco Abeijón

"Estoy muy entusiasmado". Francisco Abeijón, Carapalo (1947), no esconde su alegría por recibir "el mayor galardón que puede tener un carnavalero". Autor de chirigotas como 'Los guanaminos' (1987), 'El crimen del mes de mayo' (1989) o 'Hasta que la muerte nos separe' (1990) -por citar primeros premios- recuerda con especial cariño a 'Fieble amalilla' (1985), de la que también fue componente. "Lo pasé mal al principio pero no he disfrutado más en vida. Salían muchos veteranos". Con el mismo cariño habla de José Manuel Sánchez Reyes, su "niño" del Carnaval, quien le impondrá el Antifaz. "Lo tenía pensado desde hace mucho tiempo".

Miguel Larrán Saá

"Nunca te planteas tener el Antifaz pero sienta muy bien cuando te lo dan". A Miguel Larrán Saá (Cádiz, 1967) ni se le pasó por la cabeza conseguir el Antifaz de Oro del Carnaval cuando en 1990 salió en su primer coro. "Mi madre, que era gallega, no entendía muy bien esto del Carnaval y lo veía como algo muy chabacano, así que cuando llegué a la universidad, y así como para demostrar que no lo era, me lancé con unos amigos a salir en un coro", ríe con un fondo de tristeza este corista hasta la médula que lamenta que su madre, que falleció en septiembre, no lo pueda acompañar hoy en este premio a su afición que es parte de su vida desde hace 29 años.

José Manuel Pedrosa

"Ha pasado mucha gente por mi lado y me gustaría acordarme de todo el mundo", afirma José Manuel Pedrosa (Cádiz,1971). Tras 20 años con Faly Pastrana, se acuerda especialmente de sus compañeros, "la familia con la que más tiempo me he llevado" y con las que comparte su forma de ver el Carnaval. Aunque empezó en una chirigota, los coros, primero con la Viña y luego con su grupo actual, forman su curriculum desde 'Al ataque' (1994). Le cuesta destacar algún año. "Cada coro son vivencias nuevas, diferentes y eso es lo que hace seguir". 'El habla de Cádiz' (1997) fue especial al ser su primer año como director.

Francisco Sibón

"Mi vida dentro del Carnaval es Selu. No conozco otra cosa y lo comparto con ellos". Son las palabras de Francisco Sibón (Cádiz, 1968), integrante de la chirigota de Jose Luis García Cossío, en la que siempre ha participado tras salir en la primera agrupación del Yuyu. De todas, aunque es difícil, se queda con 'Los titis de Cai' (1994). Habla de Los borrachos (1992), -"que fue un cambio"-, o 'Los enteraos' (2009),- "ese éxito en el Falla no lo vivido nunca"- y pese a que el Falla es "maravilloso" destaca lo que se siente en la calle. En un día como hoy, tiene especiales palabras para su mujer y sus hijos, "que son los que sufren", y se acuerda de su padre, "que estaría muy contento y orgulloso".