La maldición del 88

Fue un año raro, raro, raro. Marcado por la ausencia de un buen número de grandes autores de comparsas: Antonio Martín, Joaquín Quiñones, Aurelio Real, Luis Ripoll, Pedro Romero y Enrique Villegas. En 1988, el concurso se celebraba por segundo año en el Teatro Andalucía debido a las obras de reforma del Teatro Falla. Siempre se ha dicho que los copleros estaban desanimados por no poder cantar en el coliseo, pero la realidad es que todo fue una coincidencia. Todos ellos quisieron tomarse un año sabático después de muchos carnavales a sus espaldas.

Dos de ellos, Martín y Quiñones, cuentan a Diario del Carnaval sus particulares causas. El coplero de la calle San Vicente decidió, en consenso con su grupo, descansar después de haber ganado el primer premio tres años consecutivos con 'Entre rejas' (1985), 'Soplos de vida' (1986) y 'A fuego vivo' (1987). "No fue un plante al Concurso ni nada parecido. Simplemente entendíamos que los tres triunfos podían pesarnos en el concurso de 1988. También teníamos ganas de parar y acordamos preparar la antología", recuerda. Este proyecto fue muy exitoso. "La antología cantó todo el año, por todas partes", señala Martín. Conviene apuntar que su ausencia en 1988 solo se produjo en la modalidad de comparsas. Su música estuvo presente con el coro de La Salle Viña 'Rodeo', tercer premio en el Concurso de Agrupaciones.

"No fue por ninguna polémica ni follones. Simplemente quería tomarme un descanso", destaca Joaquín Quiñones. El autor había sacado en 1987 'Clásicos de la música'. "Coincidió que ese verano me rompí los ligamentos cruzados del tobillo de camino al trabajo y estuve ingresado una semana. Ese percance y el cansancio me llevaron a tomar la decisión", expresa el creador de 'Robots' o 'Charrúas'.

Pedro Romero y Aurelio Real, que habían hecho 'Con gancho' el año antes; Luis Ripoll, que en el 87 llevó al Falla 'Los carboneros'; y Enrique Villegas, que hizo lo propio con 'Pescadores fenicios', se sumaron a la lista de autores que pararon.

Pero, como es ley de vida, hubo Carnaval y Concurso. A falta de las grandes, cuatro comparsas alcanzaron la final. 1988 supuso la vuelta a lo alto de la clasificación del grupo de la peña Nuestra Andalucía con 'Al compás de mi cepillo', original de José Manuel Prada. El segundo premio fue para la emergente 'España la Nueva', que supuso aire fresco para la modalidad con la pluma de Paquito Villegas y la música de José Luis Bustelo. En tercer lugar se clasificó la comparsa de Antonio Busto 'Caña y mimbre'. Cerró el cuarteto de finalistas Martínez Ares con 'Entre tus brazos', que interpretó un pasodoble -que adjuntamos- quejándose de la repercusión que habían tenido las ausencias en detrimento de los que seguían en el COAC dando el callo. Asimismo, 'Al compás de mi cepillo' dedicó una crítica cuarteta a los ausentes, que también reproducimos en este reportaje.

Además del vacío provocado por grandes autores de comparsas, el Concurso de 1988 dejó un curioso dato. Los autores ganadores de los primeros premios no volvieron a repetir nunca ese logro. Para ser más exactos, no consiguieron hacerlo en esas mismas modalidades, ya que uno de los autores del cuarteto 'El velatorio', Manolo Santander, sí ganó en chirigotas años después. El otro autor, Emilio Gutiérrez Cruz 'El Libi', no volvió a ganar en la modalidad de los palos.

Tampoco probó otra vez las mieles del triunfo el dúo Eduardo Bablé-Salvador Longobardo que en 1988 alcanzó el primer premio de coros con 'Quo Cadix'. Lo mismo le ocurrió a José Manuel Prada después de ganar este año maldito con la 'Al compás de mi cepillo' y a Luis María Rodríguez Rondán y Quique Valdivia, que dieron el pelotazo con 'Los combois de a pejeta'.

sabrina y 'mágico'

El Carnaval de 1988 será también recordado por el magnífico pregón de Antonio Burgos y Carlos Cano, uno de los mejores de la historia. Carlos Mariscal debutaba como concejal de Fiestas del Ayuntamiento socialista de Carlos Díaz sucediendo a Manuel González Piñero en un año en el que las coplas se centraron en varios temas, entre ellos el travieso pecho de la cantante italiana Sabrina Salerno en el especial de Nochevieja de Televisión Española, los problemas de Lola Flores con Hacienda, el campeonato del mundo de ajedrez entre Kasparov y Karpov o el papel de Rey Mago desempeñado por 'Mágico' González en la cabalgata de Reyes.