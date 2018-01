"Me he llevado años poniendo las calles y a quien me despierte le digo una picardía"

-Ya sé que hoy no está el tiempo para calle, pero ¿a qué persona destacada del Carnaval le falta una?

-Hombre, si ya tienen Paco Alba, Enrique Villegas y Antonio Martín parece que la va a tener, creo que falta la calle Pedro Romero. Pedro ha sido uno de los iconos, ha sido completísimo e hizo mucho Cádiz por toda España. Sé que todas las calles no van a ser para carnavaleros, pero muchas veces las calles enseñan.

-¿Y es usted de poner las calles?

-Yo es que me he llevado casi 40 años poniendo las calles. Durante 33 años y pico me levantaba a las seis y cuarto de la mañana porque a las siete entraba a trabajar en Tabacalera. Así que, ahora que estoy jubilado, a quien me despierte, a quien me llame antes de las nueve de la mañana, le digo una picardía.

-¿Y le gusta la calle?

-De calle, carnavalescamente hablando, no he sido nunca porque soy un poco anti bullicio, tanto en Carnaval como en el aspecto personal. Prácticamente salgo todos los días, me doy mi vueltecita gaditana, pero más tranquilote.

-¿No tiene ningún lugar preferido?

-En los años que me he llevado escribiendo bajaba, porque yo vivo por el Estadio, los lunes de coros. Me gustaba verlo en la antigua taberna La Bombilla.

-El rincón de su infancia es...

-El Mentidero, los coros en el Mentidero. Allí se hacía un carrusel sobre los años 60 y me recuerdo allí, en l a esquina de la Alameda, en Bendición de Dios y por su bares, donde cantaban las agrupaciones.

-¿Qué es más difícil tener una calle o el antifaz de oro?

-Son cosas diferentes. El antifaz se ha creado como el máximo galardón para lucirlo en una solapa y no sólo se da por haber estado durante mucho tiempo en el Carnaval, sino que hay que sumar los éxitos.