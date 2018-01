Desde lejos para llegar lejos

Tras un largo viaje, nada menos que desde la gran puñeta, los cuarteteros de Ángel Piulestán y Javi Aguilera se preparan en la peña Pepín Muñoz, en el Corralón, camino de la última parada, las tablas del Gran Teatro Falla. Todos esperan que la ruta valga la pena. "Venimos con la filosofía de disfrutar y si suena la campana pegaremos 40.000 botes, no te lo voy a negar", reconoce Aguilera mientras se toma un refresco para intentar apaciguar los nervios del siempre bonito, pero tenso, día de estreno. "Estoy viendo ahora mismo el teatro (mira y señala hacia la televisión donde tienen sintonizada la retransmisión de Onda Cádiz) y me estoy poniendo malo", cuenta uno de los autores de 'Los de la gran puñeta'..

El grupo, que acumula finales desde 2011, no ha logrado aún el ansiado primer premio de la modalidad. Incluso se planteó no salir este año, tomar un descanso y ver el concurso desde fuera. "Pero surgió y vamos a prestar más atención a la gente que te sigue que a la que te critica". Piulestán explica la exigencia que supone escribir cuartetos. "Desde que sales hasta que termina la actuación hay que hacer humor, no hay respiro, y cada golpe tiene que ser mejor que el anterior para que vaya de menos a más".

Pese a los nervios, la preparación se la toman con tranquilidad. Atienden a los medios de comunicación que han acudido a su local y se maquillan poco a poco mientras que esperan a Javi Aguilera, el último en llegar. "Como viene de muy lejos, muy lejos", bromea Joselito. A su lado Jorge García, Perrichi, que no es que venga desde un lugar recóndito, pero sí se traslada todos los días desde Alcalá de Guadaíra hasta Cádiz, para ensayar. "Llevo gastado un dineral entre peaje, gasoil e intentar aparcar en el centro. Podían ensayar al menos por El Corte Inglés y no en la calle San Pedro", añade entre risas.

El humorista sigue formando parte del cuarteto al que se unió el año pasado junto a Carlos Pérez, que esta vez causa baja y se queda solamente con la chirigota de Manolo Santander y Sánchez Reyes. A pesar de ello, aparece por el Corralón para saludar y animar a sus ex compañeros.

Lo mismo hacen Manolo Morera y Javi Serrano, rivales en el concurso con 'El Equipo a minúscula'. "Hemos venido a echarle un cablecito", bromea Morera con los periodistas que le preguntan. "Somos amigos y aquí se ve la cordialidad que hay entre nosotros. El miércoles cuando los estaba viendo actuar estaba riendo y sufriendo a la vez", apunta Selu Piulestán, que formó parte de ese cuarteto hasta 2014. Selu tiene ganas de salir ya al escenario, cuenta. "De gustar a la gente y olvidarnos de comentarios, de redes sociales,... Que Morera anunciara que iba a salir también nos picó, para competir con los más grandes".

El componente al que menos le tiemblan las piernas, o ni le tiemblan, es Diego Letrán, que se incorpora al cuarteto de Joselito. El joven, que toca la guitarra, hará doblete, ya que es componente de la chirigota del Noly. "No estoy nervioso, lo estaba esta tarde cuando ha cantado mi grupo de juveniles y no estaba en el escenario", afirma. Y es que además de participar en el COAC en dos agrupaciones adultas, lleva la autoría de varias de la cantera. "Es un fatiga del Carnaval", asegura Ángel Piulestán.