La hora del cartel

Batiendo récords. Así se presenta la XXXVIII edición del Concurso de Romanceros, que comienza hoy en el Teatro del Títere La Tía Norica con nada menos que 31 participantes. Este número habla por sí solo del auge que vive esta modalidad desde hace unos años y si se le suma la rapidez con la que se venden las entradas, el aumento de los premios o los romanceros que se suman en la calle, esta idea de esplendor se reafirma.

Lo corroboran desde dentro. El presidente de la Asociación de Romanceros del Carnaval de Cádiz, Antonio Beiro, mostraba ayer su entusiasmo por la participación, de tal forma que se tendrán que celebrar entre hoy y mañana hasta cuatro sesiones. "No sabría darte una explicación racional de esta subida", decía. "Pero hay calidad, muy buenos romanceros, con proyección fuera de Cádiz, un público fiel y hay gran cordialidad entre todos y nos animamos a participar", apuntaba.

El certamen de la modalidad más antigua y "más difícil" - "no todo el mundo sirve para ponerse delante de un público sólo con un cartel", añadía- incorpora algunos cambios, como la concesión de cinco premios más el del mejor cartel, que oscilan entre los 900 y los 150 euros, y con los que se entregará como novedad una insignia. Tal y como rezan las bases del certamen, los romanceros serán de tema libre, de carácter humorístico y deberán estar escritos preferentemente en octosílabos y rimados al menos los pares. Asimismo, deberán llevar entre 40 y 70 cuartetas con una duración de la actuación de 15 minutos. "Hemos querido flexibilizar un poco las bases, al final esto es para pasarlo bien", señalaba Beiro. Al igual que en ediciones anteriores, podrán estar compuestos por una o dos personas, que deberán ir disfrazados de acuerdo con el tipo de romancero y traer consigo el cartelón y la vara correspondiente.

Por el teatro de la calle San Miguel pasarán intérpretes de Cádiz, de Sevilla, de Vejer, de Chiclana, o de Sanlúcar, como Álvaro Ballén, que el año pasado se hizo con el segundo premio con 'Grey, no vayas presumiendo por ahí'. El sanluqueño asegura hace tiempo que muchos compañeros vienen peleando por la dignidad de los romanceros y que ahora hay mucha gente que los están descubriendo, "también gracias a los vídeos de internet o la difusión que le están dando los medios". Ballén, que lleva más de una década en la modalidad, considera que el público en la calle ya busca a los romanceros. "La gente te para, te pregunta, te espera en la calle y se quedan con una modalidad tan de Cádiz, tan particular. La modalidad está genial".

Entre bromas, los hermanos Barba, que en 2016 fueron galardonados por 'Ben-hur', resaltan lo cómodo que es ensayar. "Nos cuesta un dineral el local de ensayo", ríen Agustín y Pedro, "que es el coche con los dos montados". Los Barba hacían hincapié en el avance experimentado desde hace unos años -recordando el plantón al concurso hace unos años- y que pasan por la organización del concurso. "Antes había que entregar las letras, y nosotros no nos presentábamos porque no lo teníamos ni hecho", comentaba. Cree que "goza de buena salud", con buen ambiente entre los participantes, con muchos seguidores destacando la labor hecha por Salvador Fernández Miró o Ana López Segovia, aunque ahora no concursen.

Andrés Ramírez, que junto a David Medina conquistó el pasado año la gloria del certamen con 'Banda de Cornetas y Tambores Amigos de las Lágrimas, la Cruz y el Calvario de Cádiz', también echa de menos "la presencia de referentes como Salvador, Ana López y Paco Mesa", detalla, y coincide en el diagnóstico de la realidad del romancero con los hermanos Barba. Así, ensalza "el buen ambiente" en el Concurso de Romanceros "donde la competición se vive de una manera totalmente diferente a la del COAC". "Todos queremos ganar, eso está claro, pero si no ganas te enfadas dos minutos y luego te vas de copas con los compañeros", soluciona el intérprete y autor que reconoce a los aficionados al romancero como "un público fiel, que siempre respeta mucho y que cada año va en aumento". Tanto que el este año jurado oficial del COAC recuerda "el plante que se hizo en el colegio San Rafael porque es que no se cabía" y cómo después el certamen pasó al Teatro Falla al que les gustaría volver "aunque sea para la Final porque hay muchos aficionados al concurso de romancero y porque una manifestación tan de Cádiz como es ésta se merece estar en el teatro puntero del Carnaval", defiende.

La final en el Falla es, de hecho, uno de los objetivos de la nueva ejecutiva de los romanceros, con Antonio Beiro al frente. "Sin perder las semifinales en La Tía Norica, que nos parece un escenario perfecto, pero con tanta demanda de publico queremos organizar la Final en el Falla", asegura. Además, han promovido un carrusel de romanceros por el Mentidero el jueves 2 de marzo a las 20.00 horas, que se une al día previsto para ellos en el Pópulo.

Aún quedan entradas para algunas semifinales. El precio es de 5 euros. Se pueden adquirir en las taquillas del Falla, a partir de las 10:30 horas, una hora antes de que comience el concurso en el Teatro del Títere y en www.carnaval-cadiz.com. Las localidades de la Final del 25 de febrero se venderán a partir del próximo lunes al precio de 8 euros.