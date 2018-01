Una función con dos toques de atención

El Jurado Diario tuvo ayer que tomar una complicada decisión. ¿Se penaliza a las agrupaciones amonestadas por el Jurado Oficial? Esta pregunta les asaltó ya que en la segunda sesión de preliminares dos agrupaciones fueron llamadas al orden por excederse del tiempo máximo de actuación.

Finalmente, nuestro experto Jurado ha decidido no quitar los tradicionales puntos por vocal con los que se penaba dicha falta ya que el Reglamento contempla en esta fase que "las faltas leves o graves llevarán aparejadas amonestación pública y podrán, a criterio del jurado, según su prudente juicio, afectar o no a su clasificación como apta o no apta".

Así, el "prudente juicio" del Jurado Diario ha sido, finalmente, no quitar los puntos a las formaciones afectadas, el cuarteto 'El equipo a minúscula' y la chirigota 'Los no aptos'.