El fruto de la pasión

Fernando y Cristina no se habían visto las caras hasta el día de ayer. Él, isleño afincado en Sevilla por motivos laborales; ella, murciana y licenciada en Historia del Arte. Ambos, con una cosa en común: su pasión por el Carnaval. Y de este vínculo ha nacido su primera obra en equipo, MicroCádiz. Microcuentos a Cádiz y su Carnaval, una recopilación de microrrelatos con la fiesta gaditana como hilo conductor y que anoche, en la jornada previa a la gran final del Falla y en un marco tan carnavalesco como es el Café Teatro Pay Pay, dieron a conocer al mundo. Arropados por familiares y amigos y con el periodista Jesús Devesa como maestro de ceremonias, los escritores Fernando Macías Grosso y Cristina Gómez del Amo dieron a conocer el primer fruto de una colaboración que esperan sea extensa. El fruto de su gran pasión por el Carnaval y también por la literatura.

Fernando es ya "padre de una familia numerosa", pues este es su cuarto libro publicado, tras las dos primeras entregas de El asesino de comparsistas y la novela romántica Yo me enamoré de ti por culpa de los carnavales, todos ellos grandes éxitos de ventas. Cristina, por su parte, ve colmado uno de sus sueños con la publicación de su primer trabajo literiario a sus 24 años. Fue a través de las redes sociales donde ambos se conocieron y algo de ese espíritu sobrevive en MicroCádiz, pues en una o dos frases, prácticamente en lo que ocupa un tuit, desarrollan un relato sobre Cádiz y su Carnaval. A través de estas pinceladas nos ofrecen la posibilidad de "conocer la fiesta y el ambiente de la ciudad". Se trata, al fin y al cabo, "de una historia condensada en una frase". Para Fernando Macías, con una importante experiencia como novelista ya a sus espaldas, ha supuesto además el descubrimiento de su faceta "más poética, me he sentido comparsista". Para Cristina, por su parte, la oportunidad de escribir sobre su gran pasión, que es el Carnaval de Cádiz. "Al ser de Murcia no es algo que haya mamado desde niña, pero soy seguidora del Carnaval desde hace muchos años, de las que pasan horas delante del ordenador. Me enamoré de Cádiz gracias a sus coplas".

La joven escritora murciana quiso aprovechar la ocasión para dar las gracias a su compañero de fatigas. Aseguró que "mi mayor deuda es con Fernando, que apostó por mí, que no era escritora y me dio la oportunidad de estar aquí". Macías quiso corresponder a los elogios agradeciendo a Cristina "que me animara a cultivar el género de los microcuentos. Gracias a ella lo descubrí y empecé a interesarme en ello. Ella escribía microcuentos en Twitter y yo la seguía y me gustaba mucho, comencé a indagar un poco en ese mundo y se lo propuse". De hecho, MicroCádiz surge de una idea más general que será presentada próximamente y en la que también están implicados ambos autores. "Escribiendo de forma más general salieron cosas de Cádiz y del Carnaval, así surgió esta obra", explica Fernando Macías.

En una cita como esta no podían faltar las coplas, que corrieron a cargo de un grupo de "jóvenes promesas" de la fiesta. Ni más ni menos que Pepe Silva, su hijo Jesús, Piojo, Chipi y Purri, historia viva del Carnaval y que derrocharon arte en el escenario del Pay Pay. Por tablas no será.