Un fallo aceptado con elegancia

Llegó uno de los grandes momentos del concurso, el pase a semifinales, y las distintas agrupaciones que se han quedado en el corte tras el fallo emitido el sábado por el jurado oficial del COAC muestran su sorpresa. La mayoría para mal, aunque con resignación, pues esperaban pasar a la siguiente fase. Pero también los hay que no esperaban ni siquiera quedarse en las puertas. Éstas son sus reacciones.

Felipe Marín, 'Arría la carná': "Ha sido un palazo porque este año sí nos veíamos dentro de la semifinal"

Aunque después de una terapéutica convivencia en El Cañón con "buena comida y bebida" todo se ve de otro color, Felipe Marín, uno de los autores de 'Arría la carná', reconocía que el veredicto que el Jurado Oficial del COAC comunicó la noche del sábado fue "un palazo muy grande" ya que los coristas "sí" se veían este año "dentro de la semifinal".

"La verdad es que nos veíamos semifinalistas por los comentarios de buena parte de la prensa y de los aficionados y por la apuesta de nuestro coro, una apuesta clásica que creíamos que funcionaba como contrapunto de la mayoría de las propuestas de este año que giraban más hacia el coro-espectáculo", argumentaba Marín que, además de destacar el "aumento de calidad" del coro de Zamora con respecto a años anteriores, reveló que estaban "tan seguros" del pase que habían "reservado estratégicamente unas letras para la actuación de semifinal con la idea de ponerle al Jurado la cosa difícil para el pase a la final".

"Quizás nos equivocamos al guardar esas letras, ha sido a lo mejor un arma de doble filo", reflexionaba el letrista que, sin embargo, asegura que "ya hoy (por ayer) estamos mucho mejor, sobre todo, después de la convivencia que hemos hecho los miembros del coro donde nos hemos lamido las heridas". "Es lo bueno de estar en el coro de Kiko Zamora -reía- que se come y se bebe mucho y eso ayuda a hacer terapia".

De hecho, 'Arría la carná' ya tiene la vista puesta tanto en la semana de Carnaval -"estaremos en la calle desde el sábado cantando las coplas de este año y de otros porque siempre nos preparamos una antología de Kiko con tangos de 'La cuesta de Jabonería', 'Los desoterraos' y demás"- como en el Carnaval del año que viene -"ya tenemos tipo para el próximo Carnaval y la idea definida aunque ahora no es el momento de decirla, ya llegará"-. "Lo que sí te puedo decir es que nuestra apuesta volverá a ser la misma, la de un coro sin estridencias y sin juegos de artificio aunque corregiremos nuestros defectos y aprenderemos", se despedía Marín no sin antes insistir en "felicitar a todos los compañeros que han superado el corte porque todos ellos han trabajado mucho".

Miguel A. Ciria, 'Tres mil años': "No tiene sentido que la música de Pepito Martínez no esté en semifinales"

Miguel Ángel Ciria, representante legal de la comparsa 'Tres mil años' se mostraba ayer resignado ante el fallo del jurado, no sin antes manifestar que "no tiene sentido que la música de Pepito Martínez no esté en semifinales". Pero el comparsista de esta formación con letra Antonio Rivas y música de Pepito Martínez añadía que "el mejor premio es que Pepe Martínez se está recuperando y eso vale más que 80 primeros premios en el Teatro Falla", profundizaba al hilo del infarto que sufrió el veterano guitarrista cuando su comparsa finalizaba su actuación de cuartos, el pasado viernes. "Esto es Carnaval, un concurso, con un jurado que delibera y hay que acatar el fallo, enfadarse es para nada", relatizaba Miguel Ángel Ciria, que en estos días ha vivido estos momentos tan duros junto a su grupo, por estas cuestiones de salud, que son las que verdaderamente importan. Así que pese a ser conscientes de que su comparsa estaba en buena parte de las quinielas de los aficionados, "prácticamente todo el mundo nos veía en semifinales, pero esto es así, no hay más, y sólo queda felicitar a los compañeros que han pasado a semifinales".

Reconoce que los integrantes de la comparsa no estaban reunidos viendo el fallo del jurado, "por respeto a Pepito estábamos todos en casa escuchándolo, y se nos quedó cara de tonto". Un fallo del que ya se ha hecho eco Martínez, confirmaba, "que también está contrariado, claro, no se lo esperaba".

Miguel Ángel Ciria narraba que ahora tocaba seguir el curso del Carnaval, el que da paso a esa otra forma de vivirlo y de disfrutarlo en la calle. "Claro que sí, ahora toca disfrutar en la calle, por supuesto, ir a los tablaos, a los concursos y a pasarlo bien". De hecho, añadía, "hemos quedado ya el martes -por mañana- para organizar muchas cosas que tenemos aún por delante, nos queda todavía mucho Carnaval. Ahora toca disfrutar", sentenciaba, elegantemente.

J. Antonio Alvarado, 'Los malos de apendicity': "No estábamos en ninguna quiniela y hemos estado a punto"

La chirigota 'Los malos de apendicity', de José Antonio Alvarado y Juan Carlos Vergara, ha sido la que ha marcado el corte en la modalidad. Alvarado reconocía ayer que no se habían visto en las quinielas pero que la esperanza de estar en la siguiente fase siempre está presente. "No estábamos en ninguna de las quinielas para semifinales y mira, estábamos a las puertas, hemos estado a punto", manifestaba algo sorprendido.

Los chirigoteros de esta ciudad del oeste "se lo han tomado bien", respondía al preguntarle sobre el ánimo del grupo. "Está claro que todo el mundo quiere seguir concursando, pero aquí hay gente muy veterana que ha pasado cosas muchos peores en el concurso", apuntaba el autor sevillano. Alvarado considera que el nivel en la modalidad estaba muy igualado, "y nos hemos quedado fuera nosotros, igual que le había podido tocar a otra", aseguraba esperando conocer con los puntos cuál ha sido su recorrido en este COAC. Ellos se quedan con que los días que han cantado en el teatro el público disfrutó de su repertorio. "Los días en el teatro gustó mucho pero los comentarios en las redes sociales, que mandan tanto, no acompañaron", añadió.

Alvarado y Vergara, que reunían a un grupo experto de chirigoteros, para este nuevo proyecto-"cada uno de su padre y de su madre", bromeaba- ahora mismo sólo se piensan en disfrutar y "pasar el Carnaval lo mejor posible" . Ya se hablará que se hace para el próximo certamen de coplas.