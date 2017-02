Los estrellitas

FICHA Localidad: Camas (Sevilla)

Letra y música: David Aparicio Collantes

Dirección: David Aparicio Collantes

Representante: Ernesto Jesús Martínez Pachón

En 2015: Los mindundi

El tipo. Astrónomos. las coplas. Un manto de estrellas al que divisar desde una azotea. Una noche brillante en una tierra que no lo hace tanto. Lo mismo que el repertorio de esta comparsa, plano en su desarrollo. No están muy afortunados, especialmente, en la tanda de pasodobles, sobre todo en el primero, en el que comparan los tópicos de Andalucía -ya muy repetidos en el Concurso- con la situación de Cataluña. Directamente, les dicen a los catalanes que "se vayan a hacer puñetas". Innecesario. En la segunda, critican los distintos tipos de fraudes que se producen en la sociedad, por lo que no nos podemos quejar de tener a unos políticos ladrones. Cuplés estrellados. En el primero, comen tanto que en el paso a cuartos se comerán un nabo, mientras que en el segundo hace un cameo la suegra de la chirigota del Selu.