Las entradas

En aquellos tiempos, ellas estaban en casa trabajando y preparando un puchero calentito, para cuando el llegase, con las cuatro perras que había ganado cantando por los bares, repusiera la brillantez de la cascada garganta y la temperatura perdida en el pasacalle de febrerillo el loco. Ellas nunca se quejaron de esto. Ellas se conformaron siempre con el lugar que la religión le ha otorgado continuamente.

Ellas iban al baile del Falla si pertenecían a familias medio bien. Las de familias bien tenían sus propias fiestas en sus grandes casas. Las de familias humildes y pobres se limitaban a recortar papelillos durante el año y llevar a los niños a una buena esquinita donde ver la cabalgata.

El tema de la mujer y su participación en la fiesta es para tratarlo con mucho tacto, puede que alguna con más bigote que Castelar lea en entrelíneas lo que quiera leer. El caso es que se empieza a reconocer que la mujer puede desempeñar un papel de mayor relevancia que estar en un palco de ninfas o acudir a bailar el tanguillo en una entrega de premios de coplas.

Se ha demostrado que se acertó eliminando las ninfas ya que nadie echa de menos el esperpento del palco con las gallinitas cacareando vestidas de "gaditanas".

Se han elegido mujeres para el pregón, pero no por ser mujeres si no por la trayectoria artística y triunfante de estas. No son las primeras mujeres que van a pregonar el carnaval pero al menos van a incrementar la lista mínima de pregoneras. Dicho sea de paso, muy acertada la elección de las hermanas López Segovia, que seguro dejaran en pañales los dos pregones de los machotes anteriores.

En el aspecto agrupaciones hay tela que cortar. Aquí se busca la paridad pero la mujer solo aporta la voz. No hay autoras de tangos, ni de pasodobles. Y pocas son las que llevan guitarra, bombo y caja en una comparsa o chirigota. Solo es el coro el que parece tener sitio para voces femeninas y mujeres que toquen instrumentos. La deseada paridad va muy lenta. De esta forma la igualdad está muy lejana en el tiempo. Todos deseamos lleguemos a esa equivalencia pero me temo que va a ser un proceso muy lento.