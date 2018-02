"Por encima de todo, siempre sobresalen las agrupaciones"

Luis Rivero cree que quien ha salido más perjudicado con la globalización del Carnaval ha sido el humor. Pero es positivo. "Estoy convencido de que se buscará la forma de reinventarse, fórmulas ingeniosas y se sobrepondrá". Porque pese a las polémicas que siempre surgen en el Concurso, el ganador de la modalidad de coros con 'Vive, sueña, canta' cree que "por encima de todo, de los errores que pueda haber, siempre terminan sobresaliendo las coplas y las agrupaciones" y "el Carnaval tiene mucho tirón". Rivero ya tenía pensado descansar un año, "desintoxicarnos y coger un poco de aire", y considera que lo agradecerá su entorno familiar, laboral, y él mismo, "porque es mucho trabajo y sacrificio". El descanso lo hace tras un primer premio en una modalidad que ve "fuerte", donde el jurado, considera, que lo ha tenido "difícil" en todos los pases y con grupos nuevos apuntando alto. Para el autor no ha sido un certamen diferente al del año anterior, "en la misma dinámica, con mucha fuerza de las redes sociales". "El año que viene volverán a pasar cosas", apunta. Y sobre el público, "no le parece malo". "Si queremos llenar el concurso durante un mes no hay ni gente ni dinero en Cádiz para ello", agrega. "Es verdad que quizás en semifinales ha habido menos ambiente pero ese ambiente lo tenemos que provocar desde el escenario y a mí no me gusta pagarlo con el público, que paga y aplaude o se ríe con lo que quiere". Por la globalización de ese púbico, dice el corista, "no se resiste a cantar de lo que quiere. De hecho, afirma que el tango más aplaudido de su coro fue a la Caleta en la final, y "creo que de alguna manera también estamos haciendo con o una labor didáctica y turística". "Al final no se sabe porque algo llega más o menos. La chirigota del Cascana es Cádiz y ha pegado todos los días. No creo que la procedencia del público sea un problemas, si es que hay problema alguno".