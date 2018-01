"Para dar una calle que no corresponde con el honor de la persona, mejor dar números"

-¿quién del mundo del Carnaval no tiene todavía su calle?

-Yo no daría más nombres, daría números... calle ¡1,2,3... Vámonos, que vámonos! No, en serio, que para dar una calle que no corresponda con el honor de una persona, una calle que no esté a su altura, mejor dar un número. Porque para dar trocitos como a Enrique Villegas o callejones o esquinas, mejor hacemos como en Nueva York y en lugar de quinta manzana, pues le ponemos quinto níspero.

-¿Cuántas veces le han parado por la calle para que cuente un chiste?

-Todos los días. Pero mira esto es como dice un amigo mío, aunque quede muy feo, que lo de contar chistes es como tirarse un 'peo', tienes que tener ganas.

-Tampoco se corta, se lanza muchas veces a contarlos sobre la marcha sin que se lo pidan.

-Claro, pero todo tiene su momento, no puedo contar un chiste por contarlo, eso no entra en mi cabeza. Me tiene que apetecer, tiene que cuadrar y que pegue en ese momento.

-¿Es carnavalero callejero o prefiere verlo desde el patio de butacas del Falla?

-Soy carnavalero del Concurso, pero también he salido en callejeras y disfruto mucho todos los años del Carnaval desde mi trabajo. Vamos, que me gusta tanto el Concurso como la calle.

-¿Qué rincón del callejero gaditano elige para ver una ilegal?

-Cualquier sitio en el que no haya ruido, que cada vez es más difícil porque gracias a Dios cada vez hay más ilegales.

-Después de salir en el Teatro Falla con 'Los preparaos', ¿no se atreve a volver?

-Qué va. Me da respeto. Viví en primera persona lo sacrificado que es salir en el Falla porque hay que dedicar mucho tiempo a ensayar. Y el tiempo que tengo lo dedico a ensayar para mi profesión.