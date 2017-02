La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, aseguró ayer que "hay que llevar con humor" el hecho de que este año le estén "dando la del pulpo" en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas delGran Teatro Falla, donde ha recibido duras críticas de varios grupos participantes, especialmente por la abstención del PSOE en la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno en octubre de 2016.

"Este año no estoy yo para carnavales, me están dando la del pulpo. Esto hay que llevarlo con humor, soy una aficionada a los carnavales, y además me gustan", manifestó. "He tenido años de cierta tranquilidad y este año me ha tocado que me den más fuerte, hay que encajar ambas cosas bien", añadió Díaz en una entrevista con Canal Sur Radio, recogida posteriormente por Europa Press. La presidenta ha sido blanco de las críticas, algunas especialmente duras, desde prácticamente el inicio del Concurso en la fase clasificatoria.