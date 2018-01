El coro que vuelve a soñar

Laura Rivero se sube a una silla. "A ver, escuchadme todos un momentito". La directora del coro 'Vive, sueña, canta' da instrucciones a los suyos. Está cómoda, en zapatillas, los tacones de bachata que lucirá en el teatro pueden esperar un ratito más. "Esto es así siempre el primer día", comenta Laura mientras ultima los detalles. Se ha recorrido los polígonos de Sevilla y ha navegado por todas las páginas de internet posibles para buscar los complementos de un tipo que realiza con Conchi Algaba. "Y con el hándicap de tener que buscar para 50 personas", añade.

En el Baluarte de Candelaria, los coristas del grupo de Luis Rivero pasan los nervios repitiendo algunos pasos de su coreografía, afinando instrumentos, charlando con amigos. Ana Martín, que espera en bata y tenis, vuelve a pisar las tablas diez años después. "Antes salía en comparsa y este año hice las pruebas y aquí estoy, loca de contenta con mi coro. Yo en comparsa no salgo más". La alegría de Ana es la que quiere desprender luego todo el coro, con sello propio, sobre el escenario. Luis Rivero apuesta por un mensaje positivo, optimista, "que la gente pase un buen rato". "Que después de media hora de actuación diga: qué bien me lo he pasado", explica el autor recién llegado al Baluarte.

La compañía de artistas que allí se prepara ofrecerá luego a ese espectador "un coro dinámico, bien cantado, trabajado y que da mucho mimo al tango", cuenta Rivero. El prolífico autor lucía una pulsera de Antonio Guerrero, El Piojo, cedida por su familia. "Él fue quien me metió en esto y le tenía que cantar sí o sí", relata emocionado hablando del primer tango que iban a interpretar.

Rivero, Antifaz de Oro, tiene a su hermana y a Eduardo Bablé como principales apoyos, relata. Presume además de la familia del coro, que forman un total de 51 personas. "Cuento con un grupo de gente con mucho talento y con formación". Laura apunta que ya son muchos años junto a unos componentes "muy aplicados y buenos". Por la familia de sangre también sale Carmen, embarazada de seis meses, y que, ya preparada para cantar, se muestra dispuesta a disfrutar del estreno y de la defensa del primer premio logrado en 2017 con 'El mayor espectáculo del mundo'.

El coro parte hacia al Falla. Vuelve a soñar, a vivir, a cantar. "Podrá gustar o no, pero lo que no se nos pueden negar es que hemos trabajado y vamos a pelearlo", finaliza Laura.