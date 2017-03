Sigo pensando que las preliminares del concurso hay que sacarlas del Falla. Por ejemplo en el Palacio de Congresos en donde todas las agrupaciones cantarían, según su modalidad dos tangos, dos pasodobles y dos cuplés. Apta o no apta, ni puntos ni pérdida de tiempo. De esa forma al Teatro solo acudirían las mejores. Lo negativo de esto es el dinero que se deja de ganar con las 21 funciones de preliminares. Pero el Teatro Falla sería un premio de verdad y dejaría de ser una rampa de lanzamientos para grupos que solo vienen a darse a conocer.

Lo de la final creo que está en mente de todos que es excesivamente larga y se podría mejorar el formato.

Una de las cosas positivas del concurso es la renovación que está habiendo en la modalidad de coros. Este año ha entrado en la final por derecho propio el coro de Antonio Bayón, un coro superafinado y lleno de juventud e ilusión. A un paso ha estado también otro coro de jóvenes que pisa bastante fuerte; el de Lucía Pardo. Yo como Tanguero que soy me siento muy contento de que se esté produciendo la renovación que esta modalidad necesita.

En cuanto a la calle, no he visto en Cádiz más autobuses que el domingo de carnaval. La marea humana que llegaba ávida de fiesta era inmensa y debiéramos ir pensando en empezar antes el carrusel de coplas. A mí me da vergüenza contestar cuando a las once de la mañana me pregunta una familia de Murcia: "¿Dónde está el carnaval?".

En lo positivo hay que destacar la entrega de las callejeras y los coros en la calle, a los que un año más se han unido comparsas de las punteras como la de Juan Carlos, Tino, Los Carapapa, Antonio Martín, etc.

Estamos en el camino de mejorar todo lo mejorable en la calle como en el concurso. Pero, claro, tendríamos que empezar a trabajar en ello desde ya mismo y no esperar a octubre. Yo siempre he pensado que nuestra fiesta de carnaval tendría que tener una concejalía en exclusiva.

Esperemos acabar bien el 2017 carnavalero y empecemos a darle vueltas al coco para el 18. Felicidades y salud para todos.