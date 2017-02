Un concurso muy local

En un Carnaval globalizado como nunca, la presencia de agrupaciones de más allá de Cortadura o de los dos puentes en la gran final del Concurso del Falla ha sido anecdótica en este siglo. En los primeros 17 años del mismo, desde 2000 hasta 2016, sólo doce de las 234 agrupaciones que la han disputado han sido grupos no capitalinos, un número exiguo que representa poco más del cinco por ciento. Prácticamente en los primeros años de esta centuria, salvo 2005, siempre hubo algún finalista de fuera de Cádiz. Pero en los últimos años, concretamente desde 2011 cuando la chirigota de Sevilla 'Los niños cantores de Viena o de manolete' logró el tercer premio y el cuarteto de Algeciras 'Aquí el que no corre vuela' el segundo, no se ha clasificado grupo alguno para la final.

Precisamente es el cuarteto algecireño quien se ha metido más veces en la última fase y el que tiene el privilegio de haber sido el único conjunto foráneo que ha obtenido un primer premio en este siglo. Lo hizo en dos ocasiones, en 2002 con 'Ozú opá' y en 2007 con 'Chanel a los 4'. También alcanzó la final con 'Esta familia está colgá' (2003). Le sigue en número de finales la comparsa portuense de 'Los Majaras' con 'Marinero en tierra' (2000), 'De verde luna' (2004) y 'Medio siglo' (2010). En dos ocasiones se clasificó la comparsa, también portuense, de Los Gitanos, con 'El tronío de Cai', segundo premio en 2000, y con 'La plaza de las canastas', primer accésit del año siguiente. Completan la docena de elegidos el coro de Puerto Real 'De 25 kilates', tercer premio en 2004, y la chirigota de Sevilla 'Esto es pa verlo', tercer premio de 2006.

Entre 1981 y 1999 llegaron a la gran final solamente 29 agrupaciones de fuera

Y si nos remontamos al periodo comprendido entre 1981 y 1999, el número de agrupaciones provinciales finalistas no es para tirar cohetes: sólo 29 en dos décadas. El 81 fue el primer año en el que se unificó, en parte, el concurso, que hasta entonces se dividía en locales y provinciales. Entonces se unificaron los coros y ya en 1982 todas las modalidades. Fueron tiempos en los que era muy habitual ver en las finales al coro de Puerto Real, la chirigota isleña de Juan Rivero, la comparsa de Barbate o el cuarteto de Rota. En esos 20 años sólo pudieron probar las mieles del triunfo la chirigota de San Fernando 'Los tontos no se separan' en 1983, la comparsa de Barbate 'Filo andaluz' en 1984, el cuarteto roteño 'El cuarteto siempre llama dos veces' en 1987 y 'Windous 95' en 1996 y la comparsa portuense de Los Gitanos 'La parra bomba' en 1999.

Por lo tanto han sido 41 los grupos no capitalinos que han cantado en la gran final del Concurso del Falla desde 1981 a 2016. De ellos, únicamente siete han conseguido el primer premio. Estos datos demuestran que la final del COAC es territorio casi exclusivo de las agrupaciones que ensayan en la Tacita de Plata.