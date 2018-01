Un concurso sin amigos

"Podrán concurrir a este concurso todas las agrupaciones en las que la mayoría de sus componentes sean nacidos y / o residentes en la provincia de Sevilla". Este requisito que contempla las bases del I Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas en la categoría de adultos de la provincia de Sevilla revolvió ayer los mentideros carnavalescos con una nueva polémica y numerosos pronunciamientos en contra, entre ellos los de reconocidos autores de Carnaval y el propio Ayuntamiento de Cádiz. "¿Concurso de coplas sólo para sevillanos? Señores de la Diputación de Sevilla: el verdadero carnaval abraza, acoge, no te pregunta de dónde vienes. Prueben a hacer algo incluyente, se lo recomendamos, que de esto algo sabemos", manifestó el alcalde de Cádiz, José María González, en las redes.

No es el único que piensa de la misma manera. Célebres carnavaleros sevillanos, a los que ha preguntado Diario del Carnaval, se mojan. "Si Cádiz hubiera hecho eso se llevarían las manos a la cabeza", apuntaba Antonio Pedro Serrano, el Canijo. El chirigotero, que empezó ya hace muchos años a participar en el COAC, donde ha cosechado grandes éxitos; lamentaba esta decisión, que calificaba de "catetada". "Nosotros sólo vamos a Cádiz pero no me presentaría a un concurso con estas condiciones", añadía. El Canijo iba más allá y le preocupaba que este tipo de cuestiones pueda dar razones "a quien critican a Sevilla por centralismo o le acusa de ser cerrado". "Me da pena y me duele como sevillano", sentenciaba.

José Antonio Alvarado, otro conocido autor sevillano que este año se presenta con la chirigota 'Los crazy de los 40', se centraba en el "daño" que le puede hacer a las que estamos concursando en Cádiz". "No creo que nadie en Sevilla entienda ni comparta la decisión que han tomado la Diputación de hacer este tipo de concurso y tampoco entiendo que puedan vincular a los grupos sevillanos que llevamos tanto tiempo yendo con el mismo", apuntaba. Alvarado, uno de los creadores de la ya conocida como chirigota de Sevilla, se refería así a los que aprovechan para hacer comentarios sin sentido e incluso insultar en las redes sociales. "Dudo mucho que los grupos que vienen a Cádiz quieran concursar en un certamen así y esto pone de nuevo en el punto de mira a los sevillanos. Nos meten a todo en el mismo saco", se quejaba el autor que logró el tercer premio de la modalidad en el Falla en 2006 y en 2011 y que disfruta del COAC y la calle en Carnaval. "Lo primero que me causa es asombro, que en el siglo XXI sigamos así, es surrealista", insistía. Opinaba, que si de verdad quieren tener un carnaval propio como lo tiene Huelva o Córdoba, no debería ser así.

Por su parte, María Nuñez, autora de la comparsa femenina de Sevilla -habitual en el COAC y en 2018 'La inoportuna'-, dejaba claro que su agrupación "no va a a participar en este concurso".

Otro de los autores sevillanos más conocidos es Antonio Álvarez 'Bizcocho', que afirmaba que "no debe haber exclusiones en el Carnaval y mucho menos en estos tiempos, en los que hay mucha gente de Sevilla y de Cádiz tendiéndose lazos en este sentido. Es una decisión sin duda desacertada, que no termino de entender".

Bizcocho añadía que son muchos los concursos realizados por Sevilla "que suman a la fiesta del Carnaval, pero en el que participan grupos de todos lados. Y el Carnaval de Sevilla también lo integra el Carnaval de Cádiz". Y aprovechaba para destacar que "algunos concursos presumen de ser el primero en Sevilla y todavía no han pagado a los participantes". Afirmaba que no se presentará al polémico certamen con su chirigota 'No te quemes todavía'.

José Luis García Cossío, uno de los autores más aclamados en Cádiz y en Sevilla decía que "hay veces en las que no hace falta opinar porque el concurso habla por sí sólo". Aseveraba que "cada uno tiene derecho a hacer lo que cree conveniente a la hora de organizar su Concurso. Ahora bien, hay una gran diferencia con el Carnaval de Cádiz, que es algo abierto y libre".

Ante todo el revuelo causado, la Diputación de Sevilla tuvo que emitir ayer un comunicado donde defendió que su concurso no ha pretendido ser "excluyente". "El Concurso se organiza dentro del Calendario de la Muestra de la Provincia de Sevilla 2018. Se trata de un programa anual de eventos, que, como su propia denominación indica, pretende ofrecer una plataforma o escaparate a la cultura, el turismo, la innovación, el impulso creativo, el tejido empresarial y el emprendimiento en los pueblos de la provincia de Sevilla. En este caso, se trata de mostrar el carnaval que se hace en el territorio, donde cada vez tiene más aficionados", afirmaba sin plantearse cambiar la controvertida condición. "En ningún caso pretende ser exclusivo, solo que está integrado dentro de un programa muy concreto cuyo objetivo es dar a conocer y fomentar lo que emana de los pueblos sevillanos", incidía la institución que, eso sí, lamentaba "la polémica surgida en lo que pretende ser una primera experiencia de un concurso provincial de carnaval, estando abiertos a sugerencias y aportaciones".

Sin embargo, la concejala gaditana de Fiestas, María Romay, mostró su indignación y pidió a la Diputación que recapacite. "Que tenga en cuenta todas las muestras de rechazo, muchas de ellas provenientes de carnavaleros y agrupaciones sevillanas, como el propio Bizcocho o la chirigota del Canijo", manifestó. Romay no entiende que esta institución gobernada por el PSOE "obvie que el Carnaval, además de incluyente, es la fiesta de la libertad, pues no se puede concebir de otra forma ni mucho menos ponerle fronteras". En Cádiz, dijo Romay, pese a los diversos problemas que surgen para cuadrar las fechas con el elevado número de agrupaciones que se inscriben "nunca nos hemos planteado hacer una cosa así".

El concurso, con pocos amigos por el momento, se celebraría en el patio de la Diputación provincial los fines de semana del 2 al 4 y del 9 al 11 de febrero.