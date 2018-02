Todo pensado para que a los jóvenes obispos de Germán García no les falte un detalle de pomposidad clerical desde su bello ático en el casco histórico. Su correspondiente medallón en el que están la 'x' y la 'd' que son santo (nunca mejor dicho) y seña de esta comparsa desde hace unos años. Y, cómo no, su pedazo de anillo color púrpura. Obispos modernos que no dejan de lado del lujo y la tradición en los ropajes.