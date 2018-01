La comparsa 'El joven obispo', expulsada

Dos semanas han pasado desde que todos los ocupantes del OT de Varcárcel comenzaran a compartir vivencias en el concurso más exitoso del Diario del Carnaval, que ya tiene su segundo candidato para abandonar nuestra academia. Se trata de la comparsa, 'El joven obispo', a la que la afición ha otorgado el 14 por ciento de los votos. Fue nominada por no traer para un cameo a Jude Law, el personaje en el que se inspira para el tipo, y aunque no hemos comprobado si en cuartos hará el esfuerzo, el espectador no lo ha perdonado. Un respetable que ha salvado casi con la mitad de los votos, un 48 por ciento, a la comparsa 'El perro andalú', que del tirón puede pasar la pasarela -trasera del Falla-.Y eso que fue nominada por quitarse así por las buenas el maquillaje que con tanto esfuerzo les plantó en el rostro el equipo de Camerino 56. También puede hacer el tipo tipo por nuestra pasarela Pepito el Caja, con el 19 por ciento de votos y la chirigota 'En la ciudad de Cádiz', con el 17 por ciento.

Como ya saben, una vez que los obispos han retornado a su templo de ensayo, el jurado del OT carnavalero ha vuelto a reunirse para nominar a otros cuatro candidatos, en una decisión que ha sido muy complicada. No obstante, se han producido situaciones merecedoras de una buena nominación. Esté atento, querido lector, pues puede salvar a alguno de los nominados de esta semana a través de la web del Diario del Carnaval.