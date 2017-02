Los chivatos del mundo

FICHA Localidad: Algeciras

Letra y música: Juan Antonio Pozo Acuña

Dirección: Guillermo Corbacho Roa

Representante: Fernando Lozano Cuenca

En 2016: Los cuervos

El tipo. La prensa de papel. las coplas. El mala lengua. Ése que en cada renglón cuenta mentiras y verdades. El que vive en el bar, pero que no se emborracha. El que se tatúa la piel cada noche. El que la dictadura no pudo callar. Sí, le toca a la prensa escrita. Un poco de crítica, que nunca viene mal, pero sólo nos caen unos pellizquitos de monja, sobre todo en el primer pasodoble y en una cuarteta del popurrí. No se mojan más porque son de papel y no pueden hacerlo. Tras una correcta presentación en la que definen, a medias, el lugar que tiene la prensa, en el primer pasodoble realizan una comparación de la prensa y el Carnaval, en la que la fiesta sale favorecida. Enfrentan el miedo a las represalias que tienen los periodistas y los directores que les dan libertad a medias a un Carnaval que canta al público lo que siente, por lo que se lamentan de que la fiesta no se extienda durante todo el año al ser el "periódico más verdadero". Un tema discutible. Atinan más en la segunda copla dirigida a la Infanta Cristina por su intención de marcharse de España. Sienten vergüenza por que reniegue de su país y le piden que el día que se marche se lleve a toda La Zarzuela, ya que "hacen muy poquito por mucho dinero". Flojita dupla de cuplés a los secretos de los atletas chinos, a los que su entrenador les dice para que corran que les están robando en la tienda, y a un mannequin challenge, similar al de 'Vaya par de gemelos'.