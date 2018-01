La chirigota de Burgos primera expulsada

El Concurso más exitoso del Diario del Carnaval ya tiene a su primer candidato para abandonar el OT de Valcárcel. Sobre el aficionado ha recaído todo el peso de esta decisión que, en esta ocasión, invita a dejar nuestro certamen inspirado en el televisivo concurso Operación Triunfo a la chirigota de Burgos, 'Los no apto', con un 15 por ciento de los votos. La agrupación fue nominada por el jurado oficial de Diario del Carnaval no por la calidad de su repertorio, sálvenos el dios Momo de ese cometido, sino por la actitud mostrada. Llegaron al Concurso Oficial de Agrupaciones autodenominándose 'Los no apto', y hay que venir con un poquito de más autoestima pal tipo.

Así que pasan la pasarela del Gran Teatro Falla -la que está en la trasera del escenario- con un 29 por ciento de los votos, Antonio Martínez Ares, así como el Cabra y el presidente del jurado oficial del COAC, Jesús Monje, que han empatado con un 27 por ciento de los votos emitidos por nuestros lectores.

Una vez que la agrupación 'Los no apto' ha cogido los Comes de camino a casa, el jurado del OT carnavalero ha vuelto a reunirse para nominar a otros cuantro candidatos. Hay que decir que los inquilinos del hotel que está frente a La Caleta se están portando muy bien, trabajando muy duro con sus directores en los ensayos. No olvide que puede salvar a alguno de los nominados de esta semana a través de la web del Diario del Carnaval.

Los cuatro nominados de la semana

'El joven obispo' por no traer a Jude LawFue la decisión más clara que tomó el jurado del OT de Varcárcel. En cuanto vio la actuación completa de la comparsa de Germán García Rendón, 'El joven obispo', sin un sólo cameo de Jude Law, el actor que protagoniza la serie en la que se inspira estéticamente la comparsa, se convirtió en una de las nominaciones más contundentes. No obstante, el jurado deposita toda la confianza en que lo traigan para cuartos.

'El perro andalú', por quitarse el maquillajeBueno tiene que estar el equipo de Sara Romero, Camerino 56, cuando vio que la comparsa 'El perrro andalú' arrasó con el maquillaje en la última cuarteta del popurrí. Van los gachones y sin terminar de cantar arremetieron en un golpe de pecho comparsista con la impresionante máscara que llevaban maquillada, que parecía enteramente de verdad, además de tirar la capa bordada al suelo, con el trabajito que tiene... Queda nominado.

'En la ciudad de Cádiz' por ir de rositaDejando a un lado la polémica que estos días ha salpicado a la chirigota 'En la ciudad de Cádiz...', donde ni entramos ni dejamos de entrar, tenemos que nominar a este grupo por la elección del color para el tipo de pierrot. ¡De rosita palo!, cuando ese arlequín pedía a gritos un blanco radiante, vamos hasta un blanco roto podíamos haber tolerado. Pero por rosita palo no pasa este jurado. No os vais de rositas...

Pepito el Caja por su colección de camisasNo son feas las camisas que lleva Pepito el Caja, en absoluto, pero se salen de lo convencional, rozando lo extravagante. Algo que no desentona para nada con el espíritu del Concurso, pero a este jurado le resulta difícil concentrarse en las nominaciones de cada semana, porque las camisas que lleva el humorista al Falla acaparan su atención. Así que no te enfades, pero quedas propuesto para abandonar el 'OT Valcárcel'.