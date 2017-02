Los que más lo celebraron

Aunque todos y cada uno de los participantes celebren su avance en el Concurso, cuando por primera vez se besa una nueva meta en este certamen , que cada vez se pone más difícil, la sensación de triunfo se duplica. Si no, que se lo pregunten a la chirigota del Bizcocho o al coro de los estudiantes que se estrenan en la fase semifinal. Diario del Carnaval lo ha hecho."Esto es una vez en la vida", asegura el chirigotero José Blas Conde. "Anoche estuvimos hasta las tantas celebrándolo muchísimo", confiesa el corista Antonio Bayón.

Así, 'No te vayas todavía' y 'La reina de la noche' rivalizaban en emoción y alegría coincidiendo ambas formaciones en que aunque tuvieran "confianza" en sus repertorios "no te quedas tranquilo hasta que no sale tu nombre", como explicaba Bayón, o te invaden "las dudas así que lo vimos juntos todos el veredicto y celebramos el pase", como lo definía Conde.

De hecho, el representante de la chirigota de San José de la Rinconada reconoce que "hubo un momento de caos donde nos creímos que nos habían dejado fuera", en referencia al sorteo del orden de actuación de semifinales en el que la organización traspapeló la tabilla con su número de inscripción y le asignaron, finalmente, el cierre de sesión. Un hecho que la chirigota no piensa recurrir.

Toda vez superada la surrealista situación, los sevillanos están centrados en "disfrutar" y en "competir", algo en lo que vuelven a coincidir con el coro de Bayón. "Vamos a estar concursando hasta que nos digan que no podemos estar, no vamos a ir a semifinal sólo a echar el rato", dicen desde 'La reina de la noche'; "Vamos a competir, no nos vamos a dar un paseo en semifinales. Si morimos que sea con las botas puestas", avisan los chirigoteros.