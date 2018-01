"Al menos en mi caso, me parece imposible ganar de calle"

-¿a qué personaje del Carnaval le pondría una calle bonita en Cádiz?

-A mí, pero en un callejón oscuro donde no pasara nadie (ríe). No, ya en serio, me parece que hay mucha gente a la que se le podría poner un calle y para no olvidarnos de nadie estaría bien que hubiera nombres como Calle del Carnavalero, o del chirigotero, del cuartetero, del romancero,... Y también le pondría una a Chiquito de la Calzada, por la forma de hacer humor única que tenía.

-Chiquito podría haber salido en cualquier agrupación, ¿no?

-Hombre, en lo que él quisiera. Ojalá hubiera salido en un cuarteto.

-¿Es usted callejero o casero?

-De calle siempre, aunque ya con los niños lo soy menos. Me estoy acostumbrando a echar el día fuera los sábados y ya el domingo me quedo en casa. Los domingos me entra el síndrome del trabajo y me entran menos ganas de salir.

-¿Y en qué calle se siente más a gusto?

-Me gusta mucho el centro de Cádiz; ir por el Pópulo, San Juan de Dios, ....

-Su infancia es la calle....

-Es la Barriada de la Paz, San Mateo. Aunque también San Juan de Dios, porque mi abuela vivía en Sopranis y yo jugaba en los chinitos.

-Y en Carnaval, ¿por dónde le gusta al cuarteto moverse?

-La verdad es que cantamos por donde sea, cualquier sitito es bueno, aunque cada vez más intentamos buscar lugares tranquilitos.

-¿Es difícil ganar de calle en la modalidad de cuartetos?

-Imposible, al menos en mi caso. Para mí, me parece imposible. Sí podrían 'Tres notas musicales' o 'Ser o no ser', que ganaron.

-¿A quién mandaría a un callejón sin salida?

-Al 95% de los políticos.