La cara y la cruz

Con el primer fallo del jurado, llegaron las primeras decepciones. Ayer era un día duro para muchas agrupaciones que los jueces de este COAC no han considerados aptas para seguir y aún así algunas de ellas quisieron contar sus sensaciones tras la llamada de Diario del Carnaval.

José A. Fierro ('Los campeones')

José Antonio Fierro, autor de la música de 'Los campeones', agrupación que firma junto a Moisés Camacho y el inconfundible sello musical de Manuel Sánchez Alba 'el Noly' se mostraba ayer resignado, a la par que "jodido, pues las expectativas eran más altas, sobre todo después de lo del año pasado con 'Las listas de boda". Confesaba que "quizás no se ha entendido el tipo, ni la idea y, por tanto, nos hemos equivocado", porque "hemos intentado hacer alto diferente, con una mezcla de actualidad, con un tipo más vendible, pero con el clasicismo del Noly. Una idea que no ha encajado". Comentaba, pese a todo, que este año "hemos trabajado mucho, hemos cambiado media presentación, también el popurrí, buscando siempre gustar más, porque íbamos a competir". De hecho, han tirado de una mayor veteranía "de la saga del Noly y con la base de juveniles del grupo 'El señor de los nudillos".

Pero pese a la decepción de un fallo que esperaban distinto, Fierro se toma con elegancia el veredicto, hasta el punto de que tiene claro por dónde tirar el próximo año: "Como dice el Noly, tenemos que coger por la calle de la Rosa, porque como doblemos para Corralón de los Carros o Jesús Nazareno, nos perdemos". Y en la Rosa pretenden quedarse en 2019, "año en el que volveremos al clasicismo, con más fuerza que nunca", sentenciaba.

Juan Fernández ('Dios salve a la reina')

Sorpresa ha causado que la comparsa 'Dios salve a la reina', con la que Juan Fernández volvía al concurso, no esté en la siguiente fase. El autor daba ayer la enhorabuena a todas las que han pasado, "porque no tienen la culpa", pero no daba explicación a que su agrupación se haya quedado fuera de este corte. "Todavía no sé por qué no es apta mi comparsa. Si al menos hubiera sido por puntos pero así creo que han ido descaradamente a por la comparsa", manifestaba. "Sé que para semifinales hay pocas plazas, que hay competencia, pero el pase a cuartos y quedarme en preliminares me da a pensar mal. La comparsa está perfectamente cantada y con un repertorio muy digno", señalaba Fernández, recordando que las reacciones de la gente y de jurados paralelos "han sido buenas".

El autor de la agrupación, que dirige Paco Trujillo 'Catalán', incidía en que siempre ha aceptado donde se ha quedado en cada concurso con deportividad pero le parece "descarado" en esta ocasión. "Ojála los miembros del jurado de comparsa me lo explicaran, aunque no creo que tenga explicaciones concretas para decir que mi comparsa no es apta".

José Javier Puerto ('La Mari')

Desde el coro 'La mari', unos de sus autores, José Javier Puerto, lamentaba que pese a que el coro estaba en muchas quinielas se ha quedado fuera. "Todo el mundo hablaba del avance del coro, que había mejorado y la verdad es que teníamos bastantes ilusiones", contaba. Las integrantes del coro femenino, que dirige Charo Quintero, habían tenido sensaciones que no habían vivido ningún año, "los comentarios que escuchaban, las redes sociales y la prensa señalaban esa mejoría", explicaba Puerto. "Pero bueno, lo respetamos, y se están reponiendo poco a poco pensando en la calle. Nos quedan unos buenos carnavales aunque sea fuera del Falla". Puerto, que escribe el coro junto a Francis Sevilla Pecci y Jesús Cabañas, destacaba también la circunstancia de que hayan pasado diez coros, y no once, como en otros años.

Antonio Rivas ('Mission impossible')

"Creo que para proteger a la modalidad deberían haber pasado cinco cuartetos", declaraba ayer Antonio Rivas, que para este concurso ha hecho una incursión en la modalidad con 'Mission Impossible. Los astromantas'. Para Rivas, "con sólo cuatro en cuartos la competición hasta la final está clara y definida". "Con cinco, hubiésemos tenido la oportunidad de crecer y quién sabe si avanzar". El también autor del coro 'Don Taratachín', con Julio Pardo, aclaraba que "por supuesto no quitaría a ningún cuarteto de los que han entrado y les doy la enhorabuena". "Esto es un concurso y no soy yo el más indicado para quejarme porque los jurados casi siempre me han tratado bien", finalizaba.