Los cachafantasmas

FICHA Localidad: Algeciras

Letra: Carlos Doncel Moriano Valencia y José Antonio Díaz Palacios

Música: Agustín Carlos González Galiano

Dirección: Francisco Javier Fernández Cervantes

Representante: Luis Martín Galíndez Tellitu

En 2016: Afuera te espero

El tipo. Tíos cachas en una discoteca. las coplas. Fantasmas, pero de los de verdad. De esos que vacilan a todas las mujeres con sus musculitos, sus tatuajes y su sonrisa perfecta, pero después no consiguen nada. Vamos, como la chirigota. Todo lo que tienen es suyo. Y les gustan mucho los tatuajes, pero por el tamaño de su miembro sólo se pueden tatuar un colibrí. Un cúmulo de bastinazos en el popurrí que, sin embargo, el público celebra uno tras otro. Las cosas de las preliminares... sobre todo este año, en el que el respetable cae muy fácilmente. Recuerdo en el primer pasodoble a Antonio Martín por sus 50 carnavales. Un autor que, según ellos, ha sufrido "viento en su contra invocado por sectarios y talibanes de la copla". Rapapolvo a todos los que le criticaron. Aseveran que su legado retumba y que los genios nunca mueren. Las modernidades del Concurso: se enciende un foco para alumbrar un palco, pero Antonio no está. Siguen la norma de esta primera fase al dedicarle la segunda letra a la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, a la que acusan de partir su partido por su capricho, arrancar la rosa y provocar que se pudra entre sus manos. Nada nuevo a lo ya cantado. Algo más aceptable, pero poco más, la tanda de cuplés, en la que en el primero se llevan durante dos años un premio en un concurso de patios cordobeses al regar un gin-tonic, mientras que en el segundo se meten con la gente que sube fotos de la comida en Facebook, con erótico resultado por lo que se come su hermana, que está con un negro, por lo que se queda sin megas en el móvil. Mucha fachada, pero no ligan mucho.