Un amanecer de los que se recuerdan toda una vida

Lindo amanecer para cuatro agrupaciones. Los ganadores del COAC 2018 estaban eufóricos poco después del fallo atendiendo al Diario. "Casi no me lo creo", decía aún muy emocionado Luis Rivero, autor del coro 'Vive, sueña, canta', que ayer se alzó con el primer premio. "Era muy difícil, la modalidad ha subido mucho el nivel, en mi opinión, y además ganar dos años seguidos era aún más complicado".

Con la voz quebrada, "mezcla de un popurrí de alegría, rabia y mucha ilusión", José Antonio Vera Luque señalaba que "estábamos hundidos, porque a uno le llegan cosas, porque ha sido un concurso muy malo para nosotros, hemos estado en el punto de mira, y hemos currado mucho, como siempre, ha sido un año muy sacrificado, pero gracias al grupo que es magnífico y a la gente que nos rodea y nos apoya, hoy decidimos levantarnos, pero te aseguro que estábamos hundidos", confesaba el chirigotero. Juan Carlos Aragón decía estar "muy convencido de ganar el primer premio, pero son presentimientos que no se pueden decir en voz alta". "El jurado ha reconocido el trabajo de la comparsa y la calidad de las letras. El grupo es de 10. No pienso cambiarlo en la vida", añadió.

Manuel Morera no cabía en sí de alegría, como el resto de sus compañeros de 'El equipo a minúscula' por el primer premio y, sobre todo, "porque el repertorio haya calado y que el público se haya volcado".

Ángel Subiela, decepcionado por no haber conseguido un primer premio que acarició tras la reacción del público en la final, manifestaba que "lo que puedo decir en estos momentos es que estoy muy, muy orgulloso de mi grupo. Han hecho un trabajo excelente, desde el último componente hasta nuestros autores. Creo que hemos hecho un Concurso completísimo desde preselección, que hemos cantado ocho pasodobles magníficos, pero el jurado ha decidido premiar a otra agrupación por delante y no hay más que hablar. Ahora a disfrutar con todo el ánimo y todo el orgullo del mundo por lo que hemos hecho en estos tres años".

Acostumbrados a no bajar del segundo premio en la mayoría de las ocasiones, los coristas de 'Don Taratachín vivían una de las mayores decepciones de la historia de esta agrupación. Uno de sus autores, Antonio Rivas, destacó que "esto es un concurso donde siempre hay que acatar la decisión de cinco personas. Solo es eso. Los mejores para opinar sobre un premio no son los que participan. Los mejores son los aficionados". Después de ganar tres primeros premios consecutivos, al cuarteto de Ángel Gago, 'Los mismo nos vemos en Elcano que en clase de piano', le tocaba el sinsabor de un tercero. Al filo de las nueve de la mañana, Gago no tenía más que "felicitar a los compañeros" y rivales de un "gran concurso de cuartetos". Al carismático director le queda "la sensación de que hemos hecho bien el trabajo y de haber ofrecido un gran pase en la final". Deseó un "feliz Carnaval a todos" y emplazó a los aficionados a buscar su cuarteto por las calles.