"Yo he visto agrupaciones disfrazadas llegando a El Puerto en el Vaporcito"

-vamos a rotular, Enrique. Que Cádiz de repente se ha ensanchado y hay calles esperando nombre.

-Venga. Para quitarnos esa visión del Vaporcito varado en la ribera del río, yo le dedicaría una calle. Significó la apertura de Cádiz al área de la Bahía, sin entender de clases a bordo. Lo mismo trabajadores que comerciantes. Como portuense que soy, las ilusiones de niño estaban en ir a Cádiz en el Vapor. Soy de El Puerto, como el Vaporcito, pero este barquito sin Cádiz, que era su destino, no hubiera tenido donde ir.

-Una calle al Vaporcito... ¡el año del centenario de Paco Alba!

-Claro. El Vaporcito ha sido fuente de inspiración de muchos autores. Ahora que el Carnaval está tan mediatizado y globalizado, es bueno recordar que el primer bolo para las agrupaciones de Cádiz en los 60 y los 70 se hacía en El Puerto. Yo he visto agrupaciones disfrazadas, y no con el tipo en la funda de Decathlon, en el Vapor llegando allí.

-¿Y a los Reyes Magos le ponemos una calle?

-¡También!, se la merecen. Sobre todo Melchor, ja, ja, ja.

-¿Fue usted un niño muy callejero?

-Sí, me gustaba la calle porque siempre he sido muy curioso.

-Y se puede saber qué aprendió usted en las calles.

-Lo que no me enseñaron los jesuitas. Más cosas buenas que malas, es la verdad. En la calle se recolectan ricas frutas o setas venenosas. Luego ya uno decide qué quiere comer. Yo fui un niño bueno y estudioso, lo reconozco.

-¿Se las llevaba usted de calle cuando fue Míster España?

-¡Para nada! No quería escándalos. Siempre he sido muy responsable y un niño bueno, como he dicho antes.