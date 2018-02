La agenda del domingo 11 de febrero

12:00Carrusel de corosLos coros recorrerán en sus bateas el centro de la ciudad con tres itinerarios. Estos tres días, los coros se distribuirán por la plaza Candelaria, Montañés, El Palillero, Novena y Ancha, así como por la plaza Mina (circular) y el Mercado Central (circular). El coro 'Los Chimenea' hará un recorrido propio partiendo de la calle Desamparados y concluyendo en la plaza del Cañón.

13:00Concurso en CandelariaLa veterana peña La Estrella celebra hoy su concurso de la cantera con las actuaciones desde las 13.00 de 'A la pózima va la venzida', 'Los Cristobitas' y 'El desgüace'. Y desde las 14.30 el concurso de cuplés de chirigotas 'Manuel López Cañamaque' con el de pasodobles de comparsas 'Paco Alba' en la plaza de Candelaria. Actuarán por este orden 'AVV Gruñón Arenillas', 'Las que embrujaban de verdad', 'Ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos', 'Los zincalé', 'Los incontrolables', 'Done meto el elefante en el piso de estudiantes', 'Las guerrilleras', 'Los desvelaos', 'Las noches de Cádiz', 'La cara oculta de la luna' y 'El oro negro'.17:30Gran cabalgataEl cortejo saldrá desde la Glorieta Ingeniero la Cierva por la avenida principal hasta las Puertas de Tierra. Integran el cortejo diez carrozas, que llevan por título: La Bella y La Bestia. El Musical, Superhéroes Marcel, Juego de Tronos, Euterpe. La Marioneta Gigante, Egipto Oculto, Pregoneras (Asterix y Obelix contra el César), Chirigóticas, El último Dragón, el Gruida de Jagul y Dios Momo. A ellas hay que sumar la participación de la banda de música Pedro Álvarez Hidalgo, así como de agrupaciones del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC), agrupaciones y charangas familiares, varios espectáculos formados por artistas y gigantes, perfomances de bailarines, los ballets Kraken y Papillón, vehículos bombardier Can Am Spyder Roa, etcétera.

20:15ConciertosEn la plaza de San Antonio. A las 20.15 actuará Adexe&Nau y a las 23.00 Lollypop.